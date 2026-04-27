"Gliniarze": streszczenie odcinka 1196

W policyjnej rzeczywistości, którą regularnie przybliża nam serial "Gliniarze", ubiegły odcinek przyniósł wyjątkowo dynamiczny splot wydarzeń rozpoczęty przez ucieczkę pewnego nastolatka. Chłopak gubiący plecak podczas ucieczki przed mężczyzną nie spodziewał się zapewne, że świadkowie przekażą zgubę policji, a w środku znajdowało się aż pół kilograma narkotyków. Adam oraz Olga sprawnie namierzyli kryjówkę młodego człowieka w pustostanie, gdzie szybko odkryli, że jego milczenie wynikało z ogromnego strachu. Prawda ostatecznie wyszła na jaw, bo nastolatek uwikłał się w narkotykowy przekręt z kolegą, którego dopadli bezwzględni gangsterzy. Policjanci podjęli natychmiastową próbę ocalenia drugiego z chłopców przed tragicznym losem. Sprawdźmy zatem, co przyniesie kolejny odcinek tej pełnej napięcia historii.

"Gliniarze" odc. 1196 - streszczenie

Kuba i Natalia otrzymują wezwanie do morderstwa siedemdziesięcioletniego rolnika, którego ciało porzucono w sadzie. Podczas zbierania dowodów funkcjonariusze odkrywają, że starszy mężczyzna nie żył w zgodzie ze wszystkimi mieszkańcami okolicy. Trop prowadzi do sąsiada oraz krewnych ofiary, z którymi zamordowany miał liczne zatargi. Śledczy sprawdzają też wątek handlarza maszyn sadowniczych, ponieważ ten groził rolnikowi po kłótni o zwrot pieniędzy za niesprawny sprzęt. Tymczasem w CBP atmosfera gęstnieje z powodu ambicji inspektora Janusza Woźniaka. Mężczyzna zamierza usunąć Roberta Szwarca ze stanowiska szefa i przejąć jego obowiązki.

"Gliniarze" odc. 1196 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli nie chcecie przegapić kolejnego śledztwa prowadzonego przez warszawskich detektywów, warto wcześniej zarezerwować sobie czas przed telewizorem. Serial od lat przyciąga przed ekrany osoby zainteresowane pracą służb mundurowych oraz mrocznymi historiami ze stolicy. Nowe przygody Natalii, Kuby i ich kolegów z biura można śledzić regularnie w popołudniowym pasmie. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 4 maja 2026 roku, o godzinie 17:00 na kanale Polsat.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to produkcja kryminalna, która pokazuje codzienność funkcjonariuszy walczących z najgroźniejszymi przestępcami w Warszawie. Każdy epizod to inna opowieść o sprycie i odwadze policjantów, którzy stają oko w oko z brutalnym światem zbrodni. Formuła serialu opiera się na dynamicznych akcjach i realistycznie przedstawionej pracy techników oraz śledczych. Fani mogą liczyć na sporą dawkę zagadek, które rozwiązują ich ulubione zespoły detektywów. Obsada tego serialu to m.in.:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)