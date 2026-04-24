"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 119

Ostatnie dni w serialu "Szpital św. Anny" obfitowały w dramatyczne zwroty akcji, które mocno wystawiły na próbę opanowanie personelu krakowskiej placówki. Mirek przeprowadził niezwykle skomplikowaną operację nieprzytomnej dwudziestopięciolatki po upadku z wysokości, u której zdiagnozowano nietypowe położenie serca po prawej stronie klatki piersiowej. Równolegle na oddział ratunkowy trafiła pacjentka z przełomem nadciśnieniowym, co wymusiło na lekarzach podjęcie szybkich kroków w stronę konsultacji onkologicznych. Kaja podjęła ostateczną decyzję o przeprowadzce do Zyty i Pawła, mimo że Wojtek wciąż usilnie próbował przekonać ją do zmiany zdania i powrotu. Wspólny wieczór w kinie przerwało nagłe pogorszenie stanu wzroku u pacjenta, co skierowało Alicję i Kaśkę prosto do szpitala, podczas gdy Zyta szukała u Zdzisława Myszki wsparcia dla onkologii aż do momentu niespodziewanego wejścia Streckera. Czas zatem przekonać się, jakie wyzwania postawi przed personelem kolejny dzień w krakowskiej placówce.

"Szpital św. Anny" odc. 119 - streszczenie

Alicja i Kaśka zajmą się przypadkiem 12-letniego chłopca, którego stan neurologiczny wymaga błyskawicznej reakcji i kosztownej diagnostyki. Lekarki starają się przekonać Streckera, by sfinansował niezbędne badania, od których zależy przyszłość małego pacjenta. Jedyną szansą na powrót do zdrowia wydaje się terapia biologiczna w USA, co zmusza Kaśkę do poproszenia Alicji o wsparcie w zorganizowaniu leczenia. Podczas wspólnej pracy bohaterki zbliżają się do siebie, a Alicja decyduje się na szczere wyznania dotyczące jej najbliższych. W tym samym czasie Paweł nie potrafi zaakceptować obecności Kai w swoim wspólnym mieszkaniu z Zytą. Z kolei kardiolożka, po usłyszeniu nowin o spotkaniu Wojtka z Hanką, postanawia szukać szczęścia w internecie i umawia się na randkę. Tomek wyrusza z pomocą do poparzonej kobiety uwikłanej w sąsiedzki konflikt, a w szpitalu pojawia się Marta, która bardzo tęskni za swoją dawną pracą.

"Szpital św. Anny" odc. 119 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani krakowskich medyków nie muszą długo czekać na kontynuację swoich ulubionych wątków. Serial regularnie pojawia się na ekranach, oferując stałą dawkę opowieści o pracy w szpitalnych murach. Najnowsza odsłona tej historii zostanie zaprezentowana już w najbliższy majowy weekend. Odcinek numer 119 można obejrzeć 1 maja 2026 roku na kanale TVN. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:50.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

Jeśli lubicie produkcje, które w realistyczny sposób pokazują codzienne zmagania lekarzy, ten tytuł z pewnością Was zainteresuje. Fabuła skupia się nie tylko na ratowaniu życia, ale przede wszystkim na wzajemnych relacjach i kobiecej solidarności w obliczu trudności. Bohaterki muszą nieustannie lawirować między wymagającymi dyżurami a skomplikowanym życiem osobistym w Krakowie. To idealna propozycja dla każdego, kto szuka w serialach autentyczności i silnych postaci. W serialu występują:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)

Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej-Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska-Niemczycka (jako Alicja Sanewska)