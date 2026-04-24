"Szpital św. Anny": streszczenie odcinka 119

Ostatnie dni w serialu "Szpital św. Anny" obfitowały w dramatyczne zwroty akcji, które mocno wystawiły na próbę opanowanie personelu krakowskiej placówki. Mirek przeprowadził niezwykle skomplikowaną operację nieprzytomnej dwudziestopięciolatki po upadku z wysokości, u której zdiagnozowano nietypowe położenie serca po prawej stronie klatki piersiowej. Równolegle na oddział ratunkowy trafiła pacjentka z przełomem nadciśnieniowym, co wymusiło na lekarzach podjęcie szybkich kroków w stronę konsultacji onkologicznych. Kaja podjęła ostateczną decyzję o przeprowadzce do Zyty i Pawła, mimo że Wojtek wciąż usilnie próbował przekonać ją do zmiany zdania i powrotu. Wspólny wieczór w kinie przerwało nagłe pogorszenie stanu wzroku u pacjenta, co skierowało Alicję i Kaśkę prosto do szpitala, podczas gdy Zyta szukała u Zdzisława Myszki wsparcia dla onkologii aż do momentu niespodziewanego wejścia Streckera. Czas zatem przekonać się, jakie wyzwania postawi przed personelem kolejny dzień w krakowskiej placówce.
"Szpital św. Anny" odc. 119 - streszczenie
Alicja i Kaśka zajmą się przypadkiem 12-letniego chłopca, którego stan neurologiczny wymaga błyskawicznej reakcji i kosztownej diagnostyki. Lekarki starają się przekonać Streckera, by sfinansował niezbędne badania, od których zależy przyszłość małego pacjenta. Jedyną szansą na powrót do zdrowia wydaje się terapia biologiczna w USA, co zmusza Kaśkę do poproszenia Alicji o wsparcie w zorganizowaniu leczenia. Podczas wspólnej pracy bohaterki zbliżają się do siebie, a Alicja decyduje się na szczere wyznania dotyczące jej najbliższych. W tym samym czasie Paweł nie potrafi zaakceptować obecności Kai w swoim wspólnym mieszkaniu z Zytą. Z kolei kardiolożka, po usłyszeniu nowin o spotkaniu Wojtka z Hanką, postanawia szukać szczęścia w internecie i umawia się na randkę. Tomek wyrusza z pomocą do poparzonej kobiety uwikłanej w sąsiedzki konflikt, a w szpitalu pojawia się Marta, która bardzo tęskni za swoją dawną pracą.
"Szpital św. Anny" odc. 119 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Fani krakowskich medyków nie muszą długo czekać na kontynuację swoich ulubionych wątków. Serial regularnie pojawia się na ekranach, oferując stałą dawkę opowieści o pracy w szpitalnych murach. Najnowsza odsłona tej historii zostanie zaprezentowana już w najbliższy majowy weekend. Odcinek numer 119 można obejrzeć 1 maja 2026 roku na kanale TVN. Emisja rozpocznie się o godzinie 16:50.
"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada
Jeśli lubicie produkcje, które w realistyczny sposób pokazują codzienne zmagania lekarzy, ten tytuł z pewnością Was zainteresuje. Fabuła skupia się nie tylko na ratowaniu życia, ale przede wszystkim na wzajemnych relacjach i kobiecej solidarności w obliczu trudności. Bohaterki muszą nieustannie lawirować między wymagającymi dyżurami a skomplikowanym życiem osobistym w Krakowie. To idealna propozycja dla każdego, kto szuka w serialach autentyczności i silnych postaci. W serialu występują:
- Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)
- Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)
- Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)
- Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)
- Klaudia Koścista (jako Marta Galica)
- Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)
- Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)
- Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)
- Barbara Kurdej-Szatan (jako Ilona Soboń)
- Anna Czartoryska-Niemczycka (jako Alicja Sanewska)