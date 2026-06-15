Kamil Majchrzak wygrywa turniej ATP. Zwycięstwo po trudnej drodze

Jak Kamil Majchrzak osiągnął sukces w ATP?

Kamil Majchrzak, tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego, zdobył tytuł w turnieju ATP 250 na trawiastych kortach w 's-Hertogenbosch. W finale pokonał Alexa De Minaura z Australii, który zajmuje szóste miejsce w światowym rankingu, wynikiem 6:3, 2:6, 7:6 (7-5). W drodze do finału Majchrzak wyeliminował również Daniiła Miedwiediewa z Rosji oraz Felixa Augera-Aliassime’a z Kanady, co czyni jego triumf jeszcze bardziej imponującym.

Dlaczego ten sukces jest tak istotny dla Majchrzaka?

Zwycięstwo w Holandii jest największym osiągnięciem w karierze Majchrzaka, który stał się trzecim Polakiem triumfującym w turnieju ATP w singlu w erze Open, dołączając do Wojciecha Fibaka i Huberta Hurkacza. Jego droga do tego momentu była pełna wyzwań, mimo że już wcześniej zdobywał medale na arenie juniorskiej, takie jak złoto na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży w Nankinie w 2014 roku.

Jak Majchrzak pokonał przeciwności?

Przez większość kariery Majchrzak był w cieniu młodszego Huberta Hurkacza, często uważany za zawodnika drugiego planu, który potrafi zaskoczyć, ale brakowało mu zdecydowanego wykończenia. Wcześniej jego najlepszym wynikiem w turniejach ATP były półfinały w Pune w 2022 roku oraz Marrakeszu w 2025 roku. Powrót do formy po 13-miesięcznej dyskwalifikacji, wynikającej z nieświadomego przyjęcia niedozwolonych substancji, był przełomowy.

Po dyskwalifikacji Majchrzak wrócił do gry w styczniu 2024 roku, rozpoczynając od najniżej notowanych turniejów. Stopniowo odbudowywał swoją pozycję w rankingu, powracając do pierwszej setki w kwietniu 2024 roku. Jego występ na Wimbledonie, gdzie dotarł do 1/8 finału, oraz rewanż na Karenie Chaczanowie w US Open, były kluczowe dla jego kariery.

Co wpłynęło na rozwój kariery Majchrzaka?

Po sukcesie w 's-Hertogenbosch Majchrzak po raz pierwszy awansuje do pierwszej pięćdziesiątki światowego rankingu, zajmując 47. miejsce. Eksperci podkreślają jego płaski oburęczny backhand, inteligencję taktyczną oraz poprawiony serwis. Jego idol, Novak Djoković, jest wzorem do naśladowania, a ulubioną nawierzchnią Majchrzaka jest twarda.

Kamil Majchrzak, znany wśród bliskich jako 'Szumy', jest także pasjonatem piłki nożnej i kibicem Manchesteru United. Jego młodszy brat Adam również gra w tenisa, co pokazuje, że sport jest ważną częścią życia całej rodziny.

Źródło PAP.