"Gliniarze": streszczenie odcinka 1195

Serial "Gliniarze" w swoim ostatnim odcinku zaprezentował sprawę, która rozpoczęła się od znalezienia ciała i szybko ewoluowała w dochodzenie dotyczące dawnej działalności ofiary. Funkcjonariusze zajęli się morderstwem rzekomego bezdomnego, jednak ich praca przybrała nieoczekiwany obrót po ustaleniu prawdziwej tożsamości zmarłego. Okazało się, że zabity mężczyzna był cenionym prywatnym detektywem, więc śledczy musieli sprawdzić, czy zbrodnia miała bezpośredni związek z jego wcześniejszymi sukcesami. W tym samym czasie Olgierd i Krzysiek mierzyli się z inspektorem Woźniakiem z Biura Spraw Wewnętrznych, który wypytywał ich o szczegóły zniknięcia Mai Brzeskiej. Takie połączenie trudnego dochodzenia i kontroli wewnętrznej sprawiło, że sytuacja w zespole stała się wyjątkowo skomplikowana. Przekonajmy się zatem, przed jakimi wyzwaniami postawi funkcjonariuszy kolejny odcinek tej historii.

"Gliniarze" odc. 1195 - streszczenie

Historia zaczyna się od ucieczki młodego chłopaka, który goniącemu go mężczyźnie wymyka się w ostatniej chwili, tracąc przy tym swój plecak. Przypadkowi świadkowie całego zajścia przekazują zgubę policjantom, a ci podczas oględzin znajdują wewnątrz aż pół kilograma narkotyków. Adam i Olga szybko ustalają dane właściciela plecaka i udają się do jego kryjówki znajdującej się w pustostanie. Nastolatek jest w ciężkim stanie psychicznym, paraliżuje go strach i początkowo kategorycznie odmawia jakiejkolwiek współpracy z organami ścigania. W trakcie rozmowy wychodzi jednak na jaw, że chłopak brał udział w narkotykowym przekręcie razem z kolegą, którego zdążyli już dopaść brutalni gangsterzy. Śledczy rozpoczynają dramatyczną walkę o życie drugiego nastolatka, starając się go odnaleźć, zanim dojdzie do tragedii.

"Gliniarze" odc. 1195 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy mocnych, policyjnych opowieści o warszawskich detektywach mogą przygotować się na kolejną dawkę napięcia w popołudniowym paśmie telewizyjnym. Produkcja od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, prezentując kulisy pracy funkcjonariuszy zajmujących się najtrudniejszymi sprawami kryminalnymi. Nowe wątki i dynamiczne pościgi w stolicy to stały element każdego spotkania z tym tytułem. Premierowa emisja 1195. odcinka serialu "Gliniarze" została zaplanowana na 30 kwietnia 2026 roku o godzinie 17:00 na kanale Polsat.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

Serial "Gliniarze" to codzienny format kryminalny, który pokazuje dynamiczną pracę warszawskich zespołów detektywistycznych w walce z brutalnym światem zbrodni. Każdy odcinek to okazja, by zobaczyć, jak policjanci wykorzystują swoją inteligencję i nowoczesne technologie, aby dopaść niebezpiecznych przestępców. Historie są osadzone w mrocznych zakamarkach miasta, gdzie stawką bardzo często jest ludzkie życie i bezpieczeństwo mieszkańców. To świetna propozycja dla osób, które cenią sobie szybkie tempo akcji i realistycznie przedstawione dochodzenia. W serialu występują:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)