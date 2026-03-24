"Szpital św. Anny", odcinek 98: Majka rodzi dziecko. Noworodek jest w stanie krytycznym

Ostatni odcinek serialu "Szpital św. Anny" znów dostarczył fanom solidnej dawki medycznych zagadek i prywatnych dramatów. Szpitalny oddział ratunkowy tętnił życiem, gdy trafił na niego 13-latek z ranami stóp, a doktor Rogowski próbował dociec prawdy o tajemniczym wypadku. Równocześnie ratownicy Wojtka mierzyli się z nietypowym przypadkiem mężczyzny, który po wieczorze kawalerskim zasłabł przykuty do łóżka. W tle medycznych wyzwań nie zabrakło osobistych historii, jak niespodziewana wizyta matki Kaśki czy poważne problemy zdrowotne Majki. Najwięcej zawirowań dotknęło jednak Wojtka, którego romantyczne plany z Kają pokrzyżowała zazdrość o Kajetana, a wieczór zakończyła niespodziewana wizyta nowej sąsiadki. Poprzedni epizod pozostawił nas z wieloma otwartymi wątkami, podsycając ciekawość przed dalszym rozwojem wydarzeń.

"Szpital św. Anny" odc. 98 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku dojdzie do dramatycznych wydarzeń, gdy stan dziecka Majki gwałtownie się pogorszy. W tej sytuacji doktor Bursztyn zdecyduje o przeprowadzeniu natychmiastowego cesarskiego cięcia, a cała rodzina będzie w napięciu oczekiwać na wynik operacji. Niestety, po przyjściu na świat noworodek znajdzie się w stanie krytycznym, a wyczerpana Majka trafi na oddział kardiologii pod opiekę doktora Łukasza Wrońskiego. Równolegle Kaśka będzie przeżywać osobisty dramat, bezskutecznie próbując skontaktować się z Dawidem, który nie wie, że został ojcem. W poszukiwaniach wesprze ją Bartek, a na wieść o problemach przyjaciółki Kaja przerwie sesję zdjęciową i ruszy do szpitala, podczas gdy Daria odkryje, że jej matka znowu pije.

"Szpital św. Anny" odc. 98 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterek. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc odpowiedzi na wiele nurtujących pytań, ale i stawiając postaci przed nowymi wyzwaniami. Na szczęście oczekiwanie dobiega już końca. Premierową emisję 98. odcinka serialu "Szpital św. Anny" zaplanowano na wtorek, 31 marca 2026 roku, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

"Szpital św. Anny" to serial, który od lat gości w sercach widzów, śledzących losy lekarek z krakowskiej placówki. Produkcja w mistrzowski sposób łączy wątki medyczne z prywatnym życiem bohaterek, ukazując ich codzienne dylematy i zmagania. To poruszająca opowieść o sile kobiecej przyjaźni, solidarności i podejmowaniu najtrudniejszych decyzji w obliczu zagrożenia życia. W serialu występują m.in.: