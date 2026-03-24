"Klan", odcinek 4685: Mariusz obawia się, że biologiczna matka Kubusia odbierze mu syna

Poprzedni odcinek serialu "Klan" dostarczył widzom prawdziwej karuzeli emocji, od radosnych nowin po dramatyczne i niespodziewane zwroty akcji. Monika podzieliła się z Gabrielą wieścią o tym, że zostanie babcią, ale jej radość została zmącona przez Feliksa, który zbyt wcześnie ogłosił tę nowinę w pracy. W tym samym czasie Grażynka, zainspirowana przez Czesię, zdecydowała się na trudną rozmowę z Bożenką, a w warsztacie pojawił się Dymitri, który został zaatakowany z powodu swojego pochodzenia. Niespodzianek nie brakowało także w życiu Brajana, który wpadł na pomysł nowej imprezy, ale wcześniej został wezwany na kolejną rozmowę w pracy. Prawdziwą bombę zrzucono jednak na sam koniec, gdy Mariusz, odbierając pasażera z lotniska, spotkał Joannę – matkę Kubusia, która powróciła, by zobaczyć się z synem. Jej nagły powrót zwiastuje ogromne zmiany i z pewnością wywróci życie bohaterów do góry nogami.

"Klan" odc. 4685 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Mariusz podzieli się z kolegami swoimi obawami po spotkaniu z Joanną. Odmówił jej kontaktu z Kubusiem i teraz boi się, że biologiczna matka odbierze mu syna. Patrycja będzie go namawiać na szczerą rozmowę z chłopcem. Tymczasem Brajan przedstawi Barbarze i Uli pomysł zorganizowania zlotu rowerzystów w hotelu, co spotka się z mieszanym odbiorem. Z kolei Judyta, mimo ostrzeżeń rodziny, umówi się ze swoją licealną miłością, a spotkanie zakończy się wielkim rozczarowaniem. Bolek również poniesie porażkę, próbując bezskutecznie namówić Grażynkę, by przekonała Bożenkę do świątecznej wizyty.

"Klan" odc. 4685 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani sagi rodu Lubiczów z pewnością nie mogą doczekać się kolejnych zwrotów akcji i emocji, jakie przyniesie nowy epizod. Warto zanotować w kalendarzu datę premiery, aby być na bieżąco z losami ulubionych bohaterów. Wszystkich, którzy śledzą serial, zapraszamy przed telewizory w nadchodzącym tygodniu. Premierowa emisja 4685. odcinka serialu "Klan" odbędzie się we wtorek, 31 marca 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen polskiej telewizji, który od ponad ćwierćwiecza gości w domach milionów widzów, opowiadając o losach rodziny Lubiczów. Serial w unikalny sposób łączy pokolenia, poruszając uniwersalne tematy i problemy, z którymi może utożsamić się każdy z nas. To właśnie ta autentyczność i przywiązanie do bohaterów sprawiają, że "Klan" wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością. Widzowie mogą być spokojni, bo produkcja będzie kontynuowana, dostarczając kolejnych wzruszeń i radości. W serialu występują m.in.: