"Szpital św. Anny", odcinek 97: Zamiast randki z Wojtkiem… Kaja idzie na spotkanie z Kajetanem

Ostatnie wydarzenia w "Szpitalu św. Anny" z pewnością dostarczyły fanom mnóstwa emocji, skupiając się na zawodowych i prywatnych perypetiach bohaterów. W centrum uwagi znalazł się Łukasz Wroński, który najpierw asystował przy skomplikowanej operacji serca, by zaraz potem zmierzyć się z umniejszaniem jego zasług przez ordynatora Zychowicza oraz oskarżeniami dyrektora Streckera o nepotyzm. Mimo to jego profesjonalizm docenił zaproszony do zabiegu profesor, składając mu kolejną propozycję współpracy. Równolegle, dramaturgia rosła w wątku Darii, która pod naciskiem Ireny, by wyznać prawdę ojcu dziecka, nagle źle się poczuła. Na domiar złego Krzysztof poinformował Łukasza o ofercie pracy w Wiedniu. Jak widać, poprzedni odcinek zostawił nas z wieloma otwartymi wątkami i pytaniami o przyszłość kluczowych postaci.

"Szpital św. Anny" odc. 97 - streszczenie

Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego trafia trzynastolatek, który po nadepnięciu na rozbite szkło doznał poważnych ran stóp, co może wymagać interwencji chirurgicznej z powodu ryzyka uszkodzenia ścięgien. Doktor Rogowski podejmuje próbę wyjaśnienia okoliczności wypadku w szkole, prowadząc z chłopcem szczerą rozmowę. W międzyczasie zespół ratowników Wojtka zostaje wezwany do mężczyzny, który stracił przytomność podczas wieczoru kawalerskiego i jest skuty kajdankami. Niespodziewanie na oddziale zjawia się również matka Kaśki, na co dzień mieszkająca we Włoszech, a Majka z powodu silnego krwotoku trafia pod opiekę Darii na oddział ginekologiczny. Prywatne plany Wojtka, który chciał zorganizować romantyczną kolację dla Kai, krzyżuje jej spotkanie z Kajetanem w celu sesji zdjęciowej opaski kardiologicznej, co wywołuje zazdrość ratownika, a wieczorem niespodziewanie odwiedza go nowa sąsiadka, Hanka.

"Szpital św. Anny" odc. 97 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekujący kolejnego rozdziału medycznego dramatu już wkrótce będą mieli okazję zobaczyć, co wydarzy się dalej. Nadchodzący odcinek zapowiada mieszankę intensywnych przypadków medycznych i osobistych perypetii, które z pewnością utrzymają widzów w napięciu. Aby nie przegapić ani chwili akcji i emocji, warto już teraz zanotować datę w kalendarzu. Premierowa emisja 97. odcinka "Szpitala św. Anny" odbędzie się na kanale TVN w dniu 30 marca 2026 roku o godzinie 16:50.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

"Szpital św. Anny" niezmiennie podbija serca widzów, skupiając się na splecionym życiu zawodowym i prywatnym grupy oddanych lekarek z krakowskiego szpitala. Serial po mistrzowsku łączy świat ratowania życia, pełen napięcia i presji, z codziennymi zmaganiami i triumfami, które rezonują z każdym z nas. To poruszający portret silnych kobiet, które nawigują przez wymagające kariery, jednocześnie stawiając czoła osobistym dylematom, a wszystko to podkreślone jest siłą przyjaźni i solidarności. Fenomenalna obsada ożywia te złożone postacie, sprawiając, że każdy odcinek jest obowiązkową pozycją. W serialu występują m.in.:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)

Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)