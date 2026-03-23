"Szpital św. Anny", odcinek 97: Zamiast randki z Wojtkiem… Kaja idzie na spotkanie z Kajetanem

Spis treści
Ostatnie wydarzenia w "Szpitalu św. Anny" z pewnością dostarczyły fanom mnóstwa emocji, skupiając się na zawodowych i prywatnych perypetiach bohaterów. W centrum uwagi znalazł się Łukasz Wroński, który najpierw asystował przy skomplikowanej operacji serca, by zaraz potem zmierzyć się z umniejszaniem jego zasług przez ordynatora Zychowicza oraz oskarżeniami dyrektora Streckera o nepotyzm. Mimo to jego profesjonalizm docenił zaproszony do zabiegu profesor, składając mu kolejną propozycję współpracy. Równolegle, dramaturgia rosła w wątku Darii, która pod naciskiem Ireny, by wyznać prawdę ojcu dziecka, nagle źle się poczuła. Na domiar złego Krzysztof poinformował Łukasza o ofercie pracy w Wiedniu. Jak widać, poprzedni odcinek zostawił nas z wieloma otwartymi wątkami i pytaniami o przyszłość kluczowych postaci.
"Szpital św. Anny" odc. 97 - streszczenie
Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego trafia trzynastolatek, który po nadepnięciu na rozbite szkło doznał poważnych ran stóp, co może wymagać interwencji chirurgicznej z powodu ryzyka uszkodzenia ścięgien. Doktor Rogowski podejmuje próbę wyjaśnienia okoliczności wypadku w szkole, prowadząc z chłopcem szczerą rozmowę. W międzyczasie zespół ratowników Wojtka zostaje wezwany do mężczyzny, który stracił przytomność podczas wieczoru kawalerskiego i jest skuty kajdankami. Niespodziewanie na oddziale zjawia się również matka Kaśki, na co dzień mieszkająca we Włoszech, a Majka z powodu silnego krwotoku trafia pod opiekę Darii na oddział ginekologiczny. Prywatne plany Wojtka, który chciał zorganizować romantyczną kolację dla Kai, krzyżuje jej spotkanie z Kajetanem w celu sesji zdjęciowej opaski kardiologicznej, co wywołuje zazdrość ratownika, a wieczorem niespodziewanie odwiedza go nowa sąsiadka, Hanka.
"Szpital św. Anny" odc. 97 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekujący kolejnego rozdziału medycznego dramatu już wkrótce będą mieli okazję zobaczyć, co wydarzy się dalej. Nadchodzący odcinek zapowiada mieszankę intensywnych przypadków medycznych i osobistych perypetii, które z pewnością utrzymają widzów w napięciu. Aby nie przegapić ani chwili akcji i emocji, warto już teraz zanotować datę w kalendarzu. Premierowa emisja 97. odcinka "Szpitala św. Anny" odbędzie się na kanale TVN w dniu 30 marca 2026 roku o godzinie 16:50.
"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada
"Szpital św. Anny" niezmiennie podbija serca widzów, skupiając się na splecionym życiu zawodowym i prywatnym grupy oddanych lekarek z krakowskiego szpitala. Serial po mistrzowsku łączy świat ratowania życia, pełen napięcia i presji, z codziennymi zmaganiami i triumfami, które rezonują z każdym z nas. To poruszający portret silnych kobiet, które nawigują przez wymagające kariery, jednocześnie stawiając czoła osobistym dylematom, a wszystko to podkreślone jest siłą przyjaźni i solidarności. Fenomenalna obsada ożywia te złożone postacie, sprawiając, że każdy odcinek jest obowiązkową pozycją. W serialu występują m.in.:
- Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)
- Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)
- Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)
- Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)
- Klaudia Koścista (jako Marta Galica)
- Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)
- Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)
- Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)
- Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)
- Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)