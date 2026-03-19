Ostatni odcinek serialu "Szpital św. Anny" dostarczył widzom solidnej dawki emocji, a losy bohaterów skomplikowały się na kilku frontach. Podczas gdy Kaśka musiała stawić czoła przesłuchaniu w prokuraturze, Kaja podjęła ważną decyzję o zamieszkaniu z Wojtkiem. Na oddziale nie brakowało medycznych wyzwań – lekarka zajęła się nastolatką z problemami kardiologicznymi, która próbowała uciec, a Mirek z pomocą Zyty diagnozował dotkliwie pobitego mężczyznę. Napięcie wkradło się również do związku Kai, gdy kontakt w sprawie projektu zawodowego ze strony Kajetana wzbudził zazdrość Wojtka. Odcinek zakończył się poważną rozmową Zyty i Maćka, w której onkolożka chciała ostatecznie zdefiniować ich relację. Po tylu zawirowaniach, co przyniesie bohaterom kolejny dzień?

"Szpital św. Anny" odc. 95 - streszczenie

Maciek Bilewicz staje w obliczu trudnych wieści z życia prywatnego, dowiadując się o problemach wychowawczych z synem Olkiem, który w szkole staje się agresywny i zakłóca lekcje. Zszokowany lekarz bezskutecznie próbuje zrozumieć, co dzieje się z chłopcem, po czym udaje się na kolejny, niezwykle wymagający dyżur w szpitalu. W międzyczasie zespół ratunkowy Tomka zostaje wezwany do 30-latka, który uległ wypadkowi, spadając z dachu domku letniskowego. Stan mężczyzny gwałtownie się pogarsza, prowadząc do zapaści i konieczności reanimacji, a jego ciężarna partnerka podejrzewa, że mógł on wrócić do nałogu narkotykowego. Niestety, w całym zamieszaniu Tomek popełnia błąd, zapominając zgłosić przyjazd karetki na SOR, za co otrzymuje reprymendę od dyrektora Streckera. Równocześnie Maciek opiekuje się 60-letnią pacjentką, która zasłabła podczas zajęć tanecznych i wymaga natychmiastowej interwencji chirurgicznej. Po zakończonej operacji, przytłoczony wydarzeniami dnia, Bilewicz zwierza się Kaśce ze swoich obaw dotyczących syna, obwiniając się o zaniedbanie, na co koleżanka oferuje mu swoje wsparcie.

"Szpital św. Anny" odc. 95 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w życiu personelu szpitala św. Anny. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc zarówno dramatyczne akcje ratunkowe, jak i osobiste rozterki głównych bohaterów. Czy lekarzom uda się pogodzić trudną pracę z problemami w życiu prywatnym? Przekonamy się już wkrótce. Premierowa emisja 95. odcinka "Szpitala św. Anny" odbędzie się w czwartek, 26 marca 2026 roku, o godzinie 16:50 na antenie TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

"Szpital św. Anny" to produkcja, która od dawna gości w sercach widzów, śledzących losy ulubionych lekarek z krakowskiej placówki. Serial w fascynujący sposób łączy medyczne zagadki i dynamiczne akcje ratowania życia z prywatnymi perypetiami bohaterek. To poruszająca opowieść o sile kobiecej przyjaźni, która pomaga przetrwać najtrudniejsze chwile zarówno na sali operacyjnej, jak i poza nią. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)

Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)