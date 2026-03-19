Spis treści
Ostatni odcinek serialu "Szpital św. Anny" dostarczył widzom solidnej dawki emocji, a losy bohaterów skomplikowały się na kilku frontach. Podczas gdy Kaśka musiała stawić czoła przesłuchaniu w prokuraturze, Kaja podjęła ważną decyzję o zamieszkaniu z Wojtkiem. Na oddziale nie brakowało medycznych wyzwań – lekarka zajęła się nastolatką z problemami kardiologicznymi, która próbowała uciec, a Mirek z pomocą Zyty diagnozował dotkliwie pobitego mężczyznę. Napięcie wkradło się również do związku Kai, gdy kontakt w sprawie projektu zawodowego ze strony Kajetana wzbudził zazdrość Wojtka. Odcinek zakończył się poważną rozmową Zyty i Maćka, w której onkolożka chciała ostatecznie zdefiniować ich relację. Po tylu zawirowaniach, co przyniesie bohaterom kolejny dzień?
"Szpital św. Anny" odc. 95 - streszczenie
Maciek Bilewicz staje w obliczu trudnych wieści z życia prywatnego, dowiadując się o problemach wychowawczych z synem Olkiem, który w szkole staje się agresywny i zakłóca lekcje. Zszokowany lekarz bezskutecznie próbuje zrozumieć, co dzieje się z chłopcem, po czym udaje się na kolejny, niezwykle wymagający dyżur w szpitalu. W międzyczasie zespół ratunkowy Tomka zostaje wezwany do 30-latka, który uległ wypadkowi, spadając z dachu domku letniskowego. Stan mężczyzny gwałtownie się pogarsza, prowadząc do zapaści i konieczności reanimacji, a jego ciężarna partnerka podejrzewa, że mógł on wrócić do nałogu narkotykowego. Niestety, w całym zamieszaniu Tomek popełnia błąd, zapominając zgłosić przyjazd karetki na SOR, za co otrzymuje reprymendę od dyrektora Streckera. Równocześnie Maciek opiekuje się 60-letnią pacjentką, która zasłabła podczas zajęć tanecznych i wymaga natychmiastowej interwencji chirurgicznej. Po zakończonej operacji, przytłoczony wydarzeniami dnia, Bilewicz zwierza się Kaśce ze swoich obaw dotyczących syna, obwiniając się o zaniedbanie, na co koleżanka oferuje mu swoje wsparcie.
"Szpital św. Anny" odc. 95 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń w życiu personelu szpitala św. Anny. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc zarówno dramatyczne akcje ratunkowe, jak i osobiste rozterki głównych bohaterów. Czy lekarzom uda się pogodzić trudną pracę z problemami w życiu prywatnym? Przekonamy się już wkrótce. Premierowa emisja 95. odcinka "Szpitala św. Anny" odbędzie się w czwartek, 26 marca 2026 roku, o godzinie 16:50 na antenie TVN.
"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada
"Szpital św. Anny" to produkcja, która od dawna gości w sercach widzów, śledzących losy ulubionych lekarek z krakowskiej placówki. Serial w fascynujący sposób łączy medyczne zagadki i dynamiczne akcje ratowania życia z prywatnymi perypetiami bohaterek. To poruszająca opowieść o sile kobiecej przyjaźni, która pomaga przetrwać najtrudniejsze chwile zarówno na sali operacyjnej, jak i poza nią. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)
- Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)
- Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)
- Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)
- Klaudia Koścista (jako Marta Galica)
- Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)
- Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)
- Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)
- Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)
- Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)