Emocje po ostatnim odcinku "Barw szczęścia" jeszcze nie opadły, a twórcy zaserwowali nam kolejną dawkę intryg i rodzinnych dramatów. Hubert z przerażeniem odkrył, że Daniel zatrudnił się w jego szpitalu jako ochroniarz, co natychmiast przekazał Asi, budząc w niej najgorsze przeczucia. W tym samym czasie Wiktor próbował przekonać Witka, by ten przełamał się i ponownie poprosił ojca o pomoc w otwarciu klubu, jednak Marek pozostał nieugięty. Na szczęście w obronie nastolatka stanęła Olga. Napięta atmosfera panowała również w redakcji "Szoku", gdzie doszło do kolejnej ostrej konfrontacji między Weroniką a Kornelem. Ostatnie wydarzenia wyraźnie namieszały w życiu bohaterów, stawiając przed nimi nowe wyzwania.

"Barwy szczęścia" odc. 3345 - streszczenie

Marek, po długich namysłach, ostatecznie decyduje się zmienić zdanie i wesprzeć swojego syna w jego nowym przedsięwzięciu. Poprosi Witka o przygotowanie biznesplanu klubu, a nawet zadeklaruje gotowość do zainwestowania własnych środków. W tym samym czasie Oliwka, zszokowana rewelacjami Patryka na temat jego spotkań z Kępskim, wraca do domu i konfrontuje się z Tomkiem, domagając się od niego szczerych wyjaśnień. Równolegle publikacja artykułu Weroniki, który naświetla problem uzależnienia od opioidów, skłania Renatę do głębokiej refleksji. Niestety, niedługo później Dominika odkrywa, że jej przyjaciółka wciąż walczy z nałogiem, gdy przyłapuje ją na wyjmowaniu z kosza na śmieci kolejnego opakowania leków.

"Barwy szczęścia" odc. 3345 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu z niecierpliwością wyczekują na kolejny epizod, by poznać dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek z pewnością dostarczy wielu emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić najnowszych wydarzeń na ulicy Zacisznej, podajemy szczegółowe informacje dotyczące transmisji. Premierowa emisja 3345. odcinka "Barw szczęścia" odbędzie się we wtorek, 26 marca 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to serial, który od lat łączy pokolenia przed telewizorami, opowiadając historie, z którymi łatwo się utożsamić. Śledzimy w nim losy mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej, którzy na co dzień mierzą się z miłością, zdradą i wieloma życiowymi wyzwaniami. Każdy odcinek to nowa dawka wzruszeń i emocji, dzięki którym produkcja niezmiennie cieszy się ogromną popularnością. Za sukcesem serialu stoją nie tylko wciągające scenariusze, ale również znakomita obsada. W serialu występują m.in.:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)