"Szpital św. Anny", odcinek 92: Adrian okazuje zainteresowanie Sabiną. To wzbudza niepokój Mirka

W ostatnim odcinku „Szpitala św. Anny” emocje sięgnęły zenitu, a korytarze placówki tętniły życiem zarówno zawodowym, jak i prywatnym. Na oddziale dr Rogowski opiekował się pacjentką, która zasłabła, podczas gdy Kaja mierzyła się z nagłym przypadkiem młodej kobiety z silnym krwawieniem. Równocześnie narastały osobiste dramaty, bo Łukasz, czując się zaniedbany przez ojca na rzecz Fidora, nie tylko zwierzył się ze swoich problemów Wojtkowi, ale też wdał się w konflikt z ordynatorem. Napięcie budowała również Daria, która po otrzymaniu wyników testu na ojcostwo musiała stawić czoła naciskom matki, by wyjawić prawdę. Mimo tylu zawirowań, wieczorem Zyta i Łukasz pokazali klasę, wspierając Krzysztofa po fali medialnej krytyki. Czego w takim razie możemy spodziewać się po kolejnym dniu pełnym wyzwań?

"Szpital św. Anny" odc. 92 - streszczenie

W 92. odcinku serialu na oddział ratunkowy, pod opiekę Maćka Bilewicza i Mirka Rogowskiego, trafi 67-letni mężczyzna z nietypowymi zaburzeniami pamięci. Pacjent jest przekonany, że nadal żyje w epoce komunizmu, jednak mimo osobliwych objawów, Maciek podejrzewa u niego udar. Równocześnie zespół medyczny zajmie się kobietą, która doznała urazu głowy. Jej mąż utrzymuje, że została napadnięta przez narkomanów. Sytuacja dramatycznie się komplikuje, gdy w karetce dochodzi u poszkodowanej do zatrzymania akcji serca, a jej mąż znika, by później zostać odnalezionym nieprzytomnym w piwnicy. Dodatkowo, w szpitalu pojawi się nowy mężczyzna, Adrian, który okaże zainteresowanie Sabiną, co wzbudzi niepokój Mirka.

"Szpital św. Anny" odc. 92 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekujący dalszych losów bohaterów krakowskiego szpitala już wkrótce będą mogli poznać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, łącząc w sobie skomplikowane przypadki medyczne z osobistymi perypetiami personelu. Aby nie przegapić żadnego ważnego wątku, warto zarezerwować sobie czas na seans. Premierowa emisja 92. odcinka serialu "Szpital św. Anny" odbędzie się w poniedziałek, 23 marca 2026 roku, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

"Szpital św. Anny" to serial obyczajowy, który zyskał ogromną sympatię widzów, śledzących zawodowe i prywatne perypetie lekarek z krakowskiej placówki. Produkcja w poruszający sposób pokazuje, jak bohaterki godzą niezwykle wymagającą pracę z codziennymi wyzwaniami, udowadniając siłę kobiecej przyjaźni i solidarności. Każdy odcinek to nowa dawka medycznych zagadek i życiowych dylematów, które nie pozwalają oderwać się od ekranu. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)

Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)