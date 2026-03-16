"Szpital św. Anny", odcinek 92: Adrian okazuje zainteresowanie Sabiną. To wzbudza niepokój Mirka

2026-03-16 10:59

Co czeka nas w 92. odcinku serialu 'Szpital św. Anny'? Przygotujcie się na medyczną zagadkę z przeszłości, gdy na SOR trafi pacjent przekonany, że wciąż trwa komuna! Równolegle rozegra się dramat kobiety po tajemniczym ataku, w którym nic nie jest takie, jak się wydaje. To jednak nie koniec emocji, bo o serce Sabiny zacznie zabiegać nowy mężczyzna, co nie ujdzie uwadze Mirka.

W ostatnim odcinku „Szpitala św. Anny” emocje sięgnęły zenitu, a korytarze placówki tętniły życiem zarówno zawodowym, jak i prywatnym. Na oddziale dr Rogowski opiekował się pacjentką, która zasłabła, podczas gdy Kaja mierzyła się z nagłym przypadkiem młodej kobiety z silnym krwawieniem. Równocześnie narastały osobiste dramaty, bo Łukasz, czując się zaniedbany przez ojca na rzecz Fidora, nie tylko zwierzył się ze swoich problemów Wojtkowi, ale też wdał się w konflikt z ordynatorem. Napięcie budowała również Daria, która po otrzymaniu wyników testu na ojcostwo musiała stawić czoła naciskom matki, by wyjawić prawdę. Mimo tylu zawirowań, wieczorem Zyta i Łukasz pokazali klasę, wspierając Krzysztofa po fali medialnej krytyki. Czego w takim razie możemy spodziewać się po kolejnym dniu pełnym wyzwań?

"Szpital św. Anny" odc. 92 - streszczenie

W 92. odcinku serialu na oddział ratunkowy, pod opiekę Maćka Bilewicza i Mirka Rogowskiego, trafi 67-letni mężczyzna z nietypowymi zaburzeniami pamięci. Pacjent jest przekonany, że nadal żyje w epoce komunizmu, jednak mimo osobliwych objawów, Maciek podejrzewa u niego udar. Równocześnie zespół medyczny zajmie się kobietą, która doznała urazu głowy. Jej mąż utrzymuje, że została napadnięta przez narkomanów. Sytuacja dramatycznie się komplikuje, gdy w karetce dochodzi u poszkodowanej do zatrzymania akcji serca, a jej mąż znika, by później zostać odnalezionym nieprzytomnym w piwnicy. Dodatkowo, w szpitalu pojawi się nowy mężczyzna, Adrian, który okaże zainteresowanie Sabiną, co wzbudzi niepokój Mirka.

"Szpital św. Anny" odc. 92 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekujący dalszych losów bohaterów krakowskiego szpitala już wkrótce będą mogli poznać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, łącząc w sobie skomplikowane przypadki medyczne z osobistymi perypetiami personelu. Aby nie przegapić żadnego ważnego wątku, warto zarezerwować sobie czas na seans. Premierowa emisja 92. odcinka serialu "Szpital św. Anny" odbędzie się w poniedziałek, 23 marca 2026 roku, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

"Szpital św. Anny" to serial obyczajowy, który zyskał ogromną sympatię widzów, śledzących zawodowe i prywatne perypetie lekarek z krakowskiej placówki. Produkcja w poruszający sposób pokazuje, jak bohaterki godzą niezwykle wymagającą pracę z codziennymi wyzwaniami, udowadniając siłę kobiecej przyjaźni i solidarności. Każdy odcinek to nowa dawka medycznych zagadek i życiowych dylematów, które nie pozwalają oderwać się od ekranu. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

  • Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)
  • Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)
  • Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)
  • Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)
  • Klaudia Koścista (jako Marta Galica)
  • Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)
  • Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)
  • Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)
  • Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)
  • Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)
Serial Szpital św. Anny