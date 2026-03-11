"Barwy szczęścia", odcinek 3339: Samowolna decyzja Daniela w sprawie Emila wywoła furię Asi

Ostatni odcinek serialu "Barwy szczęścia" z pewnością nie pozwolił fanom na nudę, serwując mieszankę niepokoju i nowych początków. Zachowanie Renaty wzbudziło poważne obawy nie tylko u Marcina i Dominiki, ale także u Karola, który przyłapał ją na próbie zdobycia kolejnej recepty. W domu Pyrków z kolei nastał czas zmian, ponieważ wprowadziła się do nich Lucyna, która odkupiła część nieruchomości od Iwony. Niestety, nie wszystkie relacje układały się pomyślnie, gdyż Daniel znów okłamał Asię, zabierając Emila na strzelnicę zamiast na kręgle. Na tle tych wydarzeń Kasia i Mariusz przygotowywali się do lokalnego Dnia Jabłka. Po tylu zwrotach akcji pozostaje pytanie, w którą stronę potoczą się teraz losy bohaterów.

"Barwy szczęścia" odc. 3339 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Łukasz będzie miał ręce pełne roboty, szykując się do spotkania z czytelnikami w Feel Good, a jednocześnie współpracując z Celiną przy sprawie dotyczącej zdrady małżeńskiej. W tym samym czasie Kasia będzie musiała ostro upomnieć Ksawerego, gdy odkryje, że biegał on po szkole w pożyczonych od kolegi alkogoglach. Zaintrygowana nietypowym gadżetem, Górka sama go jednak przetestuje. Doświadczenie to podsunie jej pomysł, by wykorzystać wynalazek na zbliżającym się festynie z okazji Dnia Jabłka. Tymczasem Lucyna na dobre zadomowi się na Zacisznej, a między Asią i Danielem dojdzie do konfliktu, gdy ten bez jej zgody postanowi zabrać Emila na quady.

"Barwy szczęścia" odc. 3339 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu z pewnością z niecierpliwością wyczekują kolejnych losów swoich ulubionych bohaterów z ulicy Zacisznej. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc zarówno nowe wyzwania, jak i nieoczekiwane zwroty akcji w życiu postaci. Warto więc zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić premierowych wydarzeń. Najnowszy, 3339. odcinek serialu "Barwy szczęścia" zostanie wyemitowany w środę, 18 marca 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

"Barwy szczęścia" to serial, który od lat skutecznie przyciąga przed telewizory miliony Polaków, opowiadając historie bliskie sercu każdego widza. Losy mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej to mieszanka codziennych radości, wzruszeń, ale też trudnych wyborów i życiowych dramatów. Śledzimy w nim perypetie znanych rodzin, które mierzą się z problemami dotyczącymi miłości, przyjaźni, zdrady i nadziei. To właśnie ta autentyczność sprawia, że z bohaterami łatwo się utożsamić i z zapartym tchem śledzić ich dalsze losy. W serialu występują m.in.:

Jasper Sołtysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)

Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Lesław Żurek (jako Bruno Stański)

Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)

Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)

Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)

Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)