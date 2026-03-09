Piękne widoki, wspaniała kuchnia i jeszcze lepsze wina. Premiera programu „Winnice Australii i Gary Barlow” już 10 marca

"Winnice Australii i Gary Barlow" to sześcioodcinkowa seria, w ramach której popularny muzyk i prezenter telewizyjny Gary Barlow odwiedza najsłynniejsze regiony winiarskie Australii. W podróży towarzyszą mu znani i lubiani goście, jak piosenkarka Sophie Ellis-Bextor czy wokalista Ronan Keating. Brytyjczyk spotyka się też z miejscowymi producentami wina i szefami kuchni, którzy przygotowują dla niego najciekawsze lokalne specjały. Zajada się m.in. zaskakującym makaronem z dodatkiem pokrzyw. Próbuje też innych ciekawych interpretacji bardziej klasycznych dań jak pierś kaczki, pizza czy homar.

Choć głównym celem wyprawy jest poznawanie smaków Australii i zdobywanie wiedzy na temat tamtejszego winiarskiego rzemiosła, nie brak też miejsca na odrobinę beztroskiej zabawy. W jednym z odcinków Barlow ma okazję sprawdzić się w wędkarstwie, w innych zaś zobaczyć na żywo kangury, odwiedzić pasiekę czy pojeździć konno.

Premiera programu „Winnice Australii i Gary Barlow” we wtorek, 10 marca o godz. 21:00 w BBC Lifestyle. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień o tej samej porze. Powtórki będzie można oglądać w soboty o godz. 21:20