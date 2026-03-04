"Szpital św. Anny", odcinek 84: Irena Bursztyn znajduje schronienie u Darii. Zyta konfrontuje się z dyrektorem Streckerem

Emocje w ostatnim odcinku serialu "Szpital św. Anny" sięgnęły zenitu, a życie prywatne lekarzy po raz kolejny zderzyło się z zawodowymi wyzwaniami. Kaśka, przygotowując się do rozwodu z Bartkiem, musiała jednocześnie stawić czoła nowemu dyrektorowi, Streckerowi, który nie tylko odrzucił jej ważny projekt, ale również bezwzględnie ciął budżety. W tym samym czasie na SOR-ze toczyła się walka o zdrowie pacjentów – lekarze zajmowali się młodym baletmistrzem z ostrym bólem brzucha, jak i nastolatką, u której odkryto w ciele fragment płodu po jej bliźniaczce. Na domiar złego Maciek próbował naprawić swoją relację z Kaśką, jednak ta ostatecznie wyznała mu, że nie jest w stanie się z nim przyjaźnić. Po tylu zawirowaniach, jakie nowe wyzwania czekają na zespół szpitala?

"Szpital św. Anny" odc. 84 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku do szpitala trafi 70-letni Ukrainiec, znajdujący się w Polsce pod opieką wnuka, a prywatnie dawny pacjent doktora Wrońskiego. Szybko okaże się, że stan mężczyzny jest wynikiem pomyłki – wnuk nieświadomie podał mu podwójną dawkę leku, co wywołało poważne komplikacje. Łukasz Wroński rozpocznie desperacką walkę o zdrowie pacjenta, szukając antidotum w innych placówkach, a jego starania skomplikuje nowy dyrektor, który odrzuci prośbę o sfinansowanie drogiego leku. Równocześnie lekarz będzie próbował pomóc zwolnionemu ojcu w znalezieniu nowego zatrudnienia, a wieczorna wizyta u niego zakończy się kłótnią z powodu obecności Wojtka. To jednak nie koniec dramatów: Irena Bursztyn po zdradzie męża znajdzie schronienie u Darii, Mirek zajmie się pacjentką z podejrzeniem nawrotu nowotworu, a Zyta skonfrontuje się z dyrektorem Streckerem w sprawie wsparcia psychologicznego na oddziale.

"Szpital św. Anny" odc. 84 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu medycznego z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń w życiu personelu i pacjentów krakowskiej placówki. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc nowe wyzwania medyczne i osobiste dramaty głównych bohaterów. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić kolejnej dawki emocji, mamy kluczowe informacje dotyczące nadchodzącej premiery. Premierowa emisja 84. odcinka serialu "Szpital św. Anny" odbędzie się w środę, 11 marca 2026, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

"Szpital św. Anny" to serial, który od dawna gości na ekranach, kradnąc serca widzów śledzących losy medycznego personelu z Krakowa. Produkcja zręcznie przeplata skomplikowane przypadki medyczne z prywatnym życiem bohaterek, które każdego dnia stawiają czoła nie tylko zawodowym, ale i osobistym wyzwaniom. To poruszająca opowieść o sile kobiecej przyjaźni, solidarności i trudnych wyborach, które kształtują ich codzienność. Widzowie doceniają serial za autentyczność i emocje, jakie towarzyszą historiom rozgrywającym się na szpitalnych korytarzach. W serialu występują m.in.:

