Szokujące sceny w "M jak miłość". Zastraszony Franek posunie się do kradzieży

Emisja 1921 odcinka "M jak miłość" z dramatem Franka!

Brutalne zachowanie Zawadzkiego w nowym 1921 odcinku "M jak miłość" zaplanowanym na poniedziałek 30 marca 2026 roku o 20.55 okaże się jedynie wstępem do znacznie szerszej intrygi. Mężczyzna od dłuższego czasu stosujący przemoc wobec pasierba wpadnie na pomysł łatwego zarobku. Bezwzględny oprawca wykorzysta fakt, że nastolatek przebywa pod opieką zamożnej Doroty Lisieckiej i postanowi wyłudzić część jej ogromnego majątku. Opór chłopca zostanie szybko stłumiony siłą oraz szantażem, co ostatecznie zmusi go do podjęcia dramatycznych decyzji o kradzieży dóbr milionerki.

Franek ukrywa prawdę o Zawadzkim. Dorota zauważy obrażenia w "M jak miłość"

Nastolatek zachowa w tajemnicy przed nową opiekunką zarówno samo brutalne starcie z ojczymem, jak i własny, paraliżujący strach przed spełnieniem jego okrutnych zapowiedzi. Milionerka przeżyje jednak ogromny stres, gdy na twarzy przybranego syna dostrzeże świeże i krwawiące rany. Kobieta przyjedzie po chłopca pod budynek szkoły w Lipnicy, aby zabrać go po pierwszym dniu zajęć lekcyjnych i spokojnie porozmawiać o jego wrażeniach ze szkolnych korytarzy.

Przerażająca przesyłka od ojczyma dla Franka w 1921 odcinku "M jak miłość"

Kiedy chłopiec dotrze do siedliska, natrafi na tajemniczą paczkę przygotowaną przez swojego oprawcę, w której znajdzie zniszczone buty piłkarskie. Nastolatek błyskawicznie zorientuje się, że autorem tej złośliwej niespodzianki wcale nie są jego koledzy z drużyny. Przed zatroskaną Lisiecką będzie jednak uparcie udawał całkowitą obojętność wobec tego zdarzenia. Milionerka dostrzeże głęboki smutek przybranego syna i wspólnie z Bartkiem wręczą mu zupełnie nowe korki, aby poprawić mu nastrój.

Ostatnie sceny tego emocjonującego 1921 odcinka "M jak miłość" przyniosą ostateczną kapitulację nastolatka wobec bezwzględnego szantażysty. Zastraszony Franek wyciągnie ze szkatułki milionerki cenne bransoletki, kolczyki oraz pierścionki, a następnie przekaże łup Zawadzkiemu podczas potajemnego spotkania nad rzeką w Grabinie. Dorota jeszcze tego samego wieczoru zorientuje się w fatalnej sytuacji i odkryje zniknięcie swojej kosztownej biżuterii, uświadamiając sobie zdradę Franka.