Pierwsza miłość, odcinek 4227: Paweł sprowadza z ulicy psa i wpada w kłopoty. Mroczna przeszłość powraca

Stali widzowie „Pierwszej miłości” zdają sobie sprawę, że skomplikowana historia Pawła (w tej roli Mateusz Kościukiewicz) to gotowy materiał na osobny film sensacyjny. Emisja zaplanowana na piątek, 29 maja, dostarczy widzom ogromnych emocji. Bohater, który wciąż stara się pozbierać po bardzo trudnych przeżyciach, tym razem zostanie wciągnięty w niebezpieczną intrygę bez łatwej drogi ucieczki. Okazuje się, że jeden nieostrożny ruch i pozostawiona w ukryciu obroża zwierzaka wywołają nieoczekiwane konsekwencje. Pozostaje pytanie, czy mężczyznę znów dopadną koszmary związane z kolumbijskim więzieniem, czy może grozi mu zupełnie nowe, wręcz śmiertelne zagrożenie.

Paweł wciąż nie może dojść do siebie

Powrót do rzeczywistości po dramatycznych przejściach w kolumbijskim zakładzie karnym jest dla bohatera niezwykle trudny. Paweł przechodzi przez bardzo poważne załamanie nerwowe, które mocno wpływa na jego codzienne funkcjonowanie. Fani serialu z pewnością mają w pamięci wstrząsające momenty, kiedy mężczyzna zareagował potężnym atakiem paniki na spotkanie ze swoją córką Julką. Wówczas zdecydowanie odrzucił jakiekolwiek formy wsparcia psychologicznego, po czym wybiegł z apartamentu Janka i bez wyraźnego celu wędrował ulicami. Obecnie znajduje się pod opieką terapeutyczną Ilony, jednak jego stabilność emocjonalna wciąż pozostawia wiele do życzenia.

"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4227

W 4227. epizodzie uwaga skupi się na postaci Pawła, gdy ten zupełnie nieoczekiwanie zjawia się w mieszkaniu z bezdomnym psem znalezionym na ulicy. Jego postawa od pierwszych chwil wydaje się niezwykle podejrzana, ponieważ kategorycznie unika odpowiedzi na pytania o faktycznego właściciela czworonoga. Dodatkowo w tajemnicy przed innymi odczepia od obroży identyfikator i pozbywa się go, wyrzucając do kosza na śmieci. To dziwne zachowanie natychmiast zauważa Janek, który obecnie udziela mu schronienia pod swoim dachem. Zaintrygowany gospodarz odzyskuje wyrzucony przedmiot i razem z Arturem postanawiają na własną rękę wyjaśnić tę zagadkę. Odkrycia obu panów będą bardzo niepokojące, ujawniając drugie dno całej sytuacji. Jak wynika z zakulisowych doniesień, w kolejnych odsłonach serialu Paweł wyląduje w areszcie, gdzie ujawnione zostaną szokujące fakty z jego więziennej przeszłości.

"Pierwsza miłość" - kiedy oglądać odcinek 4227

Telewizyjna produkcja emitowana jest na antenie Polsatu w każdy dzień powszedni punktualnie o godzinie 18:00. Widzowie będą mogli obejrzeć 4227. odcinek już w najbliższy piątek, 29 maja 2026 roku. Osoby, które w tym czasie nie będą mogły śledzić losów ulubionych bohaterów w tradycyjnej telewizji, mają doskonałą alternatywę. Wszystkie premierowe, a także archiwalne epizody można swobodnie odtwarzać za pośrednictwem internetowej platformy Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - fabuła i obsada serialu

„Pierwsza miłość” to niezwykle popularna rodzima produkcja obyczajowa, w której główne wątki osadzono w scenerii Wrocławia. Scenariusz koncentruje się przede wszystkim na burzliwych losach Marysi i Pawła, prezentując jednocześnie rodzinne perypetie Kingi, Alana oraz innych postaci. Widzowie mogą śledzić pełną zwrotów akcji fabułę, w której nie brakuje płomiennych romansów, bolesnych zdrad i skomplikowanych dylematów, a także wątków o charakterze kryminalnym. Ten znany format gości na antenie telewizji Polsat od 2004 roku i nieustannie gromadzi przed odbiornikami lojalną rzeszę fanów.

W serialu występują:

Grażyna Wolszczak jako Grażyna Weksler

Karol Strasburger jako Karol Weksler

Michał Koterski jako Henryk „Kaśka” Saniewski

Patryk Pniewski jako Krystian Domański

Wojciech Błach jako Michał Domański

Ewa Jakubowicz jako Amelia Reterska

Ewa Gawryluk jako Ewa Weksler

Michał Mikołajczak jako Piotr Malczyk

Maciej Mikołajczyk jako Jan Stańczuk

Marek Siudym jako Edward Stryjeński

Magdalena Wieczorek jako Kalina Korzeniowska

Magdalena Wróbel jako Dorota Marska

Filip Gurłacz jako Oskar Korzeniowski

Honorata Witańska jako Marta Andruszkiewicz

Tomasz Oświeciński jako Fabian Tomczak

Przemysław Sadowski jako Jakub Wenerski

Katarzyna Maciąg jako Laura Kowalik

Piotr Cyrwus jako Kazimierz Wąs

Delfina Wilkońska jako Lucyna Bochenek

Anna Jarosik jako Barbara Sośniak

Jowita Budnik jako Paulina Sawicka

Waleria Gorobets jako Iga Sawicka

Krystian Wieczorek jako Adam Biernacki

Alan Andersz jako Alan Korzeniowski

Dariusz Wieteska jako Arkadiusz Wolak

Łukasz Garlicki jako Emil Bursztyński

Sylwia Sokołowska jako Liliana Błocka

Kamilla Baar jako Sandra Kubicka

Olga Bończyk jako Izabela Nowaczyk

Aleksandra Szwed jako Melisa

Julia Kamińska jako Maja