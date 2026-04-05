Szokujące oskarżenia w "M jak miłość". Sowiński grozi Olkowi sprawą o defraudację

Nowy konflikt w 1923. odcinku „M jak miłość”

W 1923. odcinku „M jak miłość” widzowie przekonają się, że sytuacja Olka staje się coraz trudniejsza. Małżeństwo Chodakowskich nie potrafi znaleźć wspólnego języka z nowym dyrektorem administracyjnym. Aleksander również nie wykazuje inicjatywy do poprawy relacji. Zamiast tego czepia się szczegółów, bacznie obserwuje każdy ruch pracowników i krytycznie ocenia ich zachowania.

11

Olek Chodakowski oskarżony o defraudację w „M jak miłość”

Aleksandrowi uda się doprowadzić do spotkania w cztery oczy z Olkiem. Niedługo potem Chodakowski zrelacjonuje Anecie przebieg rozmowy i zarzuty wysunięte przez Sowińskiego. Okazuje się, że dyrektor insynuuje, jakoby Olek celowo zamawiał najdroższy sprzęt medyczny, czerpiąc z tego ukryte zyski finansowe.

Sowiński nowym wrogiem Chodakowskich w „M jak miłość”

Olek postanowi zignorować zuchwałe oskarżenia dyrektora i odpuścić sprawę. Jednak Aneta, zaniepokojona sytuacją, w 1923. odcinku „M jak miłość” rozpocznie własne śledztwo w sieci. Wkrótce odbierze też niepokojący telefon od Wójcika (Jakub Kornacki), który ostrzeże ją przed nowym dyrektorem. Wójcik wprost przyzna, że Sowiński to podejrzana postać, która może poważnie zaszkodzić Olkowi. Słowa te okażą się prorocze, gdyż w nadchodzących epizodach konflikt z Aleksandrem przybierze na sile.