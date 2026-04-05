Kanadyjska federacja piłkarska organizuje wymianę koszulek. Dlaczego kibice Włoch są w centrum tej akcji?

Nietypowa wymiana koszulek w Toronto

Pomysł kanadyjskiej federacji piłkarskiej, jednego ze współgospodarzy nadchodzącego turnieju, cieszył się znaczną popularnością, co potwierdziły liczne zdjęcia zamieszczone na platformach społecznościowych, ukazujące kolejki kibiców. Zasada akcji była prosta: każdy, kto oddał niebieską lub białą koszulkę włoskiej drużyny narodowej, otrzymywał w zamian czerwony kostium reprezentacji Kanady, aby łatwiej było wspierać tę drużynę podczas mundialu.

Akcja wymiany koszulek została przeprowadzona w Toronto, w dzielnicy znanej jako „Małe Włochy”, co nie było przypadkowe. Paulo Senra, menedżer ds. komunikacji w Canada Soccer, podkreślił rolę lokalnej społeczności w budowaniu pasji do sportu w kraju. Zaznaczył, że piłka nożna w Kanadzie rozwijała się dzięki zaangażowaniu wielu pokoleń zawodników oraz kibiców, w tym Kanadyjczyków włoskiego pochodzenia.

"Piłka nożna w Kanadzie została zbudowana przez pokolenia zawodników i kibiców, w tym Kanadyjczyków włoskiego pochodzenia, którzy pomogli podtrzymać pasję do tej dyscypliny sportu" – powiedział Paulo Senra, menedżer ds. komunikacji w Canada Soccer.

Dlaczego reprezentacja Włoch nie zagra na MŚ?

Włochy, czterokrotny mistrz globu, po raz trzeci w historii nie zakwalifikowały się do piłkarskich Mistrzostw Świata. Drużyna ta odpadła po przegranym meczu barażowym w rzutach karnych z Bośnią i Hercegowiną, która finalnie trafiła do tej samej grupy co Kanada, Szwajcaria i Katar. Brak awansu "Squadra Azzurra" otworzył federacji kanadyjskiej drogę do pozyskania nowych kibiców wśród rozczarowanych fanów.

Menedżer ds. komunikacji, Paulo Senra, wyraził nadzieję, że wszyscy Kanadyjczycy, niezależnie od swojego pochodzenia, dołączą do inicjatywy wspierania narodowej reprezentacji. Według spisu powszechnego z 2021 roku, w Kanadzie mieszka około półtora miliona osób pochodzenia włoskiego, co stanowi 4,3 procenta całej populacji kraju. Około 80 procent z nich zamieszkuje prowincje Ontario i Quebec, gdzie Toronto jest stolicą Ontario.

„Chcemy, aby każdy Kanadyjczyk – niezależnie od swoich historycznych przekonań i pochodzenia – dołączył do inicjatywy wspierania naszej reprezentacji” - dodał Senra, cytowany w komunikacie federacji.

Kiedy rozpoczną się Mistrzostwa Świata 2026?

Nadchodzące piłkarskie Mistrzostwa Świata w 2026 roku będą wydarzeniem historycznym, ponieważ zostaną rozegrane w trzech krajach-gospodarzach: Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Turniej rozpocznie się 11 czerwca 2026 roku, obiecując fanom futbolu niezapomniane emocje. Organizacja tej imprezy przez trzy państwa podkreśla rosnące znaczenie piłki nożnej w regionie Ameryki Północnej.

Kanada, jako jeden ze współgospodarzy, ma nadzieję na mobilizację szerokiego grona kibiców, w tym tych z silnymi więzami kulturowymi z innymi krajami. Akcja z wymianą koszulek jest elementem szerszej strategii mającej na celu budowanie jednolitego frontu wsparcia dla drużyny narodowej, wykorzystując lokalne społeczności do stworzenia silnej atmosfery podczas nadchodzących rozgrywek.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.