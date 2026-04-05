Liga NBA: emocjonująca dogrywka w Denver. Co zaskoczyło Spurs i kto króluje na Wschodzie?

Pojedynek gigantów i triumf Jokicia w NBA

W sobotnim meczu ligi NBA w Denver, Nikola Jokić poprowadził Nuggets do zwycięstwa nad San Antonio Spurs, przerywając ich serię 11 wygranych. Serb, trzykrotny MVP, zdobył 40 punktów, osiem zbiórek, 13 asyst i trzy bloki, wygrywając bezpośrednie starcie z Victorem Wembanyamą, który uzbierał 34 punkty.

Spurs prowadzili przez większość spotkania, jednak w końcówce regulaminowego czasu gry nie zdołali utrzymać przewagi. Przy wyniku 124:122 na 8,1 sekundy przed końcem, piłka trafiła do Jokicia, który będąc podwajany, podał do Aarona Gordona, a ten doprowadził do wyrównania. W finałowych sekundach dogrywki, rzut Jokicia nad Wembanyamą przesądził o ósmym z rzędu zwycięstwie „Samorodków”, które zniwelowały stratę do Los Angeles Lakers.

"To naprawdę pokazuje, do czego jesteśmy zdolni jako drużyna. Uwielbiamy tę intensywność. Zmusili nas do bycia lepszymi" – ocenił zachwycony wygraną Gordon (15 pkt).

"To był bardzo fajny mecz. To był prawdziwy test przeciwko drużynie, która teraz naprawdę o coś gra" – przyznał Wembanyama (18 zbiórek).

Historyczne osiągnięcie Detroit Pistons w Konferencji Wschodniej

Detroit Pistons, dzięki wyjazdowej wygranej 116:93 nad Philadelphia 76ers, zapewnili sobie pierwsze miejsce w Konferencji Wschodniej, co gwarantuje im przewagę własnego parkietu przez całą fazę play off. Tobias Harris był najbardziej efektywnym zawodnikiem, zdobywając 19 punktów i przyczyniając się do tego historycznego osiągnięcia, pierwszego od 2007 roku.

Pomimo braku gwiazdorskiego rozgrywającego Cade'a Cunninghama, pauzującego przez ostatnie dziesięć meczów z powodu odmy opłucnowej, „Tłoki” mogą pochwalić się imponującym bilansem ośmiu zwycięstw i dwóch porażek. W tym samym czasie Sixers, grający bez Joela Embiida, spadli na siódme miejsce i wciąż walczą o udział w play off na Wschodzie. W ostatnim meczu Miami Heat pokonali Washington Wizards 152:136, a Jaime Jaquez Jr rzucił 32 punkty dla gospodarzy.

"Szybkość, z jaką ta grupa się rozwija, jest niesamowita" – powiedział trener Detroit J.B. Bickerstaff.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.