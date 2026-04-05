Koniec wieloletniej przyjaźni w "Barwach szczęścia"? Ostra kłótnia Renaty i Dominiki

Emisja 3365. odcinka "Barw szczęścia" w czwartek, 23 kwietnia 2026 roku w TVP2

W 3365. odsłonie "Barw szczęścia" da się zauważyć wyraźną irytację Dominiki spowodowaną postępowaniem Renaty. Pomiędzy kobietami dojdzie do ostrej wymiany zdań w prowadzonym wspólnie lokalu. Skumulowane emocje i wzajemne żale wybuchną ze zdwojoną siłą. Główną przyczyną konfliktu będzie niepokojąca postawa Renaty, rzutująca negatywnie zarówno na kwestie zawodowe, jak i relacje z otoczeniem.

Nałóg Renaty zwiastuje tragedię w "Barwach szczęścia"

Problemy zaczną nawarstwiać się znacznie wcześniej. W 3363. epizodzie relacja Renaty i Marcina znajdzie się w poważnym kryzysie, będącym następstwem jej postępującego uzależnienia od silnych leków przeciwbólowych. Policjant, borykający się z własnymi kłopotami w pracy, nie zdoła dłużej przymykać oka na stan partnerki. Sytuację pogorszy fakt, że Renata kategorycznie odrzuci wszelkie sugestie o niewłaściwym postępowaniu.

W następnym, 3364. odcinku, napięcie jeszcze wzrośnie. Po zażyciu medykamentów Renata opuści miejsce pracy, stawiając Dominikę w bardzo niekomfortowym położeniu. Wówczas Marcin nabierze najgorszych podejrzeń i zażąda od niej przeprowadzenia testu narkotykowego. Równocześnie Dominika, obarczona opieką nad Mateuszkiem i prowadzeniem biznesu, powoli zacznie tracić cierpliwość do wspólniczki.

Awantura w Feel Good w 3365. odcinku serialu

Punkt kulminacyjny nastąpi właśnie w 3365. odcinku. W przestrzeni "Feel Good" rozegra się dramatyczna scena między partnerkami biznesowymi. Zdesperowana Dominika wprost oskarży Renatę o skrajną nieodpowiedzialność. Ta z kolei, zamiast skonfrontować się z własnym nałogiem, zareaguje agresją.

Zwyczajna sprzeczka błyskawicznie przerodzi się w potężny konflikt, który położy się cieniem na ich dalszej współpracy i funkcjonowaniu lokalu. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że destrukcyjne uzależnienie Renaty systematycznie rujnuje jej życie — począwszy od zdrowia, poprzez sprawy sercowe, aż po sferę zawodową i przyjacielską.

To jednak nie zamyka listy kłopotów. W 3366. odsłonie "Barw szczęścia" Dominika po raz kolejny zgłosi pretensje, tym razem w związku z zamknięciem knajpy. Pomimo narastającego konfliktu, postanowi wyruszyć z Mateuszkiem na szachowe zawody do Kazimierza, ponownie zostawiając Feel Good pod opieką Renaty. Czy ten krok nie okaże się gwoździem do trumny ich biznesu?

