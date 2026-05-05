Szefowa chce zniszczyć małżeństwo Marcina i Kamy w "M jak miłość". Posunie się do okrutnej manipulacji

M jak miłość odcinek 1935. Domańska nie daje za wygraną

Elżbieta Domańska w 1935 odcinku serialu „M jak miłość” podejmie kolejne desperackie kroki, by zdobyć Marcina. Mimo że udało jej się zmusić go do pracy w charakterze osobistego ochroniarza, Chodakowski twardo stawia granice i ucina wszelkie romantyczne sugestie. Szefowa ani myśli odpuszczać, traktując tę sytuację jako kolejne wyzwanie, a jego małżeńską wierność jako nieistotną przeszkodę.

Domańska lekceważy miłość Marcina i Kamy w M jak miłość

Dla upartej szefowej, obrączka na palcu Marcina to żaden problem. Wielka miłość, jaką darzy on Kamę, zupełnie Domańskiej nie zniechęca. Elżbieta uważa żonę Chodakowskiego za łatwą do wyeliminowania rywalkę, z jakimi już w przeszłości z powodzeniem się mierzyła. Niezłomność i opór Marcina działają na nią wręcz stymulująco, prowokując ją do wymyślania coraz to nowszych strategii uwiedzenia zdeterminowanego ochroniarza.

M jak miłość odc. 1935. Upozorowany wypadek i wizyta w klinice

W nowym, 1935 odcinku „M jak miłość”, Domańska żali się przyjaciółce Klarze (Aleksandra Kisio) na nieustępliwość Marcina. Chodakowski pozostaje profesjonalny i bezgranicznie oddany Kamie. Prezeska decyduje się na perfidny plan i udaje upadek na oblodzonym chodniku, licząc na współczucie i wizytę ochroniarza w jej luksusowej willi. Marcin jednak nie daje się łatwo zwieść. Natychmiast wiezie ją do kliniki brata, Olka (Maurycy Popiel). Tam lekarz szybko orientuje się w sytuacji – zauważa zainteresowanie Elżbiety Marcinem oraz demaskuje jej udawaną kontuzję, o czym ostrzega brata. Po przymusowym transporcie do domu, Chodakowski stanowczo komunikuje szefowej, by przestała marnować czas, bo on i tak nigdy nie ulegnie jej wdziękom.

Sztuczna inteligencja w służbie zdrady w M jak miłość

Odrzucenie w 1935 odcinku „M jak miłość” rozwścieczy Elżbietę do tego stopnia, że w rozmowie z Klarą rozważy nawet zwolnienie Marcina. Jej przyjaciółka wpada jednak na diaboliczny pomysł. Sugeruje, by najpierw zasiać niezgodę między małżonkami. Klara proponuje wykorzystanie sztucznej inteligencji do spreparowania fałszywych dowodów zdrady. Cel jest prosty: Kama ma uwierzyć, że jej mąż romansuje z szefową. Rozwiązanie tej intrygi widzowie poznają jednak dopiero po wakacyjnej przerwie, jesienią 2026 roku.