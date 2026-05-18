"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny": streszczenie odcinka 1036

W ostatnim czasie w serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" działo się naprawdę sporo, a mroczne zakątki miasta po raz kolejny pokazały swoje brutalne oblicze. Rosa i Walczak badali sprawę tragicznej śmierci studenta, Marka Jończyka, którego ciało zostało odnalezione w kontenerze pod akademikiem. Sekcja zwłok wykazała, że do nagłego zatrzymania akcji serca doprowadziło użycie paralizatora w połączeniu z bardzo wysokim poziomem alkoholu w organizmie ofiary. W tle śledztwa pojawił się ponury wątek rzekomego gwałtu, a podejrzany o pobicie pracownik techniczny zniknął bez śladu zaraz po ukryciu plecaka denata. Dodatkowo Rosa otrzymała od Głowackiego niespodziewaną wiadomość o rzekomych dowodach, które miały ostatecznie świadczyć o jego niewinności. Zobaczmy zatem, co wydarzy się w kolejnym odcinku.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1036 - streszczenie

W najnowszej odsłonie serialu Nina Strzelecka wreszcie dowiaduje się, co tak naprawdę wydarzyło się w leśniczówce, gdy tylko Kaleta odzyskuje przytomność po śpiączce. Ta informacja staje się jednak źródłem ogromnego zagrożenia, ponieważ skorumpowany Owczar zamierza na zawsze uciszyć niewygodnego świadka. Aby ratować mężczyznę, Strzelecka decyduje się na odważny krok i przy wsparciu doktor Jankowskiej pozoruje nagłe pogorszenie jego stanu zdrowia. Dzięki temu udaje się go skutecznie ukryć przed ludźmi, którzy mogą mu zagrażać w szpitalu. Tymczasem Kujawińska zajmuje się sprawą wyłowionych z rzeki ciał dwóch mężczyzn, co prowadzi ją prosto do domu Zielaka. Na miejscu dochodzi do bezpośredniej konfrontacji policjantki z osobą podejrzewaną o dokonanie tego morderstwa.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1036 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Osoby czekające na rozwiązanie tej zagadki nie muszą już długo wypatrywać nowości w ramówce stacji. Serial o wrocławskich policjantach niezmiennie cieszy się sporą popularnością, a nowe wątki w tym sezonie zapowiadają się wyjątkowo intrygująco. Warto zarezerwować sobie czas wieczorem, aby nie przegapić żadnego szczegółu z pracy i życia prywatnego śledczych. Emisja 1036. odcinka odbędzie się w poniedziałek, 25 maja 2026 roku, o godzinie 20:30 na antenie TV4.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

Produkcja ta od lat przyciąga przed ekrany miłośników mrocznych zagadek kryminalnych osadzonych w realiach współczesnego Wrocławia. Śledzimy tu codzienne wyzwania policjantów, którzy pod okiem inspektora Kubisa stawiają czoła najgroźniejszym przestępcom w mieście. Każdy z zespołów ma swoje unikalne metody pracy, a ich życie zawodowe często przeplata się z osobistymi dylematami i problemami. Scenariusze obfitują w niespodziewane sytuacje, co sprawia, że losy wrocławskich funkcjonariuszy budzą u nas spore zainteresowanie przy każdym nowym śledztwie. W serialu występują:

Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)

Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)

Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)

Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)

Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)

Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)

Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)

Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)