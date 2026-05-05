"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny": streszczenie odcinka 1029

W ostatnim czasie serial "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" przyzwyczaił nas do wyjątkowo mrocznych spraw, a znalezienie zwłok Beaty w jej własnym salonie fryzjerskim tylko to potwierdziło. Na miejscu zbrodni brakowało śladów włamania, za to ktoś sprytnie zakleił okoliczny monitoring taśmą, co od początku sugerowało starannie zaplanowane działanie. Śledztwo szybko wykazało, że kobieta w tajemnicy prowadziła tam gabinet medycyny estetycznej, a nagranie kłótni z jej byłym mężem rzuciło zupełnie nowe światło na tę tragedię. Funkcjonariusze ostatecznie zatrzymali mężczyznę, przy którym znaleźli portfel oraz gotówkę należącą do ofiary. W tym samym czasie Kalicka i Kłos zrobili ogromny krok naprzód w swoim dochodzeniu, wpadając wreszcie na trop pierwszej ofiary tajemniczego Dobrego Doktora. Po tak intensywnych wydarzeniach pozostaje tylko czekać na to, co przyniesie rozwój kolejnych wątków.

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1029 - streszczenie

Dagmara i Michał badają okoliczności zgonu Julii Boroń, której ciało zostało odnalezione w domu zamożnej rodziny Lenczewskich. Choć gospodarze stanowczo zaprzeczają znajomości z ofiarą, policjanci szybko nabierają podejrzeń, że ktoś celowo upozorował wypadek w ich posiadłości. W toku śledztwa wychodzi na jaw, że brat dziewczyny, Grzegorz, izolował ją od otoczenia i mocno kontrolował jej kontakty. Koleżanka Beata dostarcza ważnych informacji o bójce z tajemniczym mężczyzną, w której Julia brała udział niedługo przed śmiercią. Równolegle Górska zaczyna zgłębiać mroczne tajemnice związane z przeszłością mieszkania, w którym obecnie przebywa. Funkcjonariusze muszą połączyć wszystkie poszlaki, aby odkryć prawdę o tym, co spotkało młodą kobietę.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1029 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wrocławscy policjanci po raz kolejny staną przed wyzwaniem, które wymaga od nich pełnego skupienia i skrupulatności w zbieraniu dowodów. Kolejna sprawa kryminalna to świetna okazja do przyjrzenia się nowoczesnym technikom śledczym stosowanym przez filmowy zespół. Aby dowiedzieć się, do jakich wniosków dojdą funkcjonariusze, należy zarezerwować sobie czas w majowy wieczór. Ten odcinek zostanie pokazany 12 maja 2026 o godzinie 20:30 na kanale TV4.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

Jeśli szukacie solidnego kina kryminalnego osadzonego w polskich realiach, ekipa z wrocławskiej komendy na pewno was nie zawiedzie. Serial pokazuje nie tylko skomplikowane dochodzenia, ale też pozwala zżyć się z policjantami pracującymi pod twardą ręką inspektora Kubisa. To idealna opcja na wieczorny relaks z zagadką w tle, gdzie spryt i doświadczenie zawsze stają naprzeciw brutalnej zbrodni. Luźna atmosfera między bohaterami sprawia, że ogląda się ich z dużą przyjemnością od wielu sezonów. W obsadzie tego serialu występują:

Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)

Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)

Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)

Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)

Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)

Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)

Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)

Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)