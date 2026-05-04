"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny": streszczenie odcinka 1028

Wrocławscy śledczy znowu mieli pełne ręce roboty w ostatnim odcinku serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny", w którym pozornie prosta kłótnia małżeńska szybko przerodziła się w mroczną zagadkę. Rosa i Walczak badali sprawę śmierci Tomasza Kwita, który po postrzeleniu przez żonę zmarł niespodziewanie w drodze do szpitala. Choć mężczyzna przed śmiercią utrzymywał, że nielegalną broń kupił jedynie do ochrony, pistolet bez numerów seryjnych szybko powiązano z wcześniejszym napadem na sklep. Sytuacja stała się zagadkowa, gdy Pakulska zauważyła nienaturalnie małą ilość krwi na miejscu zdarzenia oraz fakt, że sama rana wcale nie wyglądała na śmiertelną. Równolegle Rosa skupiła się na tropieniu Dariusza Muchy, a odkrycie jego relacji z Dominiką Wielec mocno skomplikowało całe dochodzenie. Po tak nieoczywistym obrocie spraw warto zatem sprawdzić, jakie nowe wyzwania czekają na funkcjonariuszy w kolejnym odcinku.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1028 - streszczenie

Załoga znajduje w salonie fryzjerskim zwłoki Beaty. Na miejscu zbrodni brakuje śladów włamania, ale kamery monitoringu w tej okolicy zostały celowo zaklejone taśmą. Od ostatniej klientki policjanci dowiadują się, że kobieta potajemnie oferowała w swoim lokalu zabiegi medycyny estetycznej. Do akt sprawy trafia również nagranie przedstawiające kłótnię ofiary z jej byłym mężem. Po zatrzymaniu mężczyzny funkcjonariusze odnajdują u niego portfel oraz gotówkę należącą do zmarłej. W tym samym czasie Kalicka i Kłos odnajdują ślad prowadzący do pierwszej ofiary przestępcy znanego jako Dobry Doktor.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1028 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli planujecie wieczór przed telewizorem, warto sprawdzić harmonogram emisji tej popularnej produkcji. Przygody wrocławskich śledczych cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, a każdy kolejny odcinek przyciąga przed ekrany sporą grupę osób. Ten konkretny epizod zostanie zaprezentowany w standardowym paśmie wieczornym. Odcinek 1028 serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" będzie można obejrzeć w poniedziałek 11 maja 2026 roku o godzinie 20:30 na kanale TV4.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

Produkcja od lat pokazuje kulisy pracy wrocławskiego wydziału dochodzeniowo-śledczego, gdzie policjanci pod wodzą inspektora Kubisa rozwiązują najtrudniejsze zagadki. Każdy przypadek to wyzwanie wymagające nie tylko sprytu, ale też nowoczesnych technik kryminalistycznych. Wrocławscy stróże prawa nie mają lekkiego życia, bo codziennie stykają się z groźnymi przestępcami i skomplikowanymi dramatami ludzkimi. Serial łączy w sobie dynamiczną akcję z wątkami osobistymi bohaterów, co sprawia, że losy zespołów śledczych po prostu wciągają. W obsadzie tego serialu znajdują się m.in.:

Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)

Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)

Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)

Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)

Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)

Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)

Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)

Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)