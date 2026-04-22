"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny": streszczenie odcinka 1022

W ostatnim czasie serial "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" zaserwował nam historię, która zaczęła się od wyjątkowo mrocznego i niespodziewanego akcentu. Sławomir i Jakub musieli zmierzyć się z makabryczną zagadką dotyczącą komornik Wioletty Cybulskiej, która w swoim torcie urodzinowym znalazła odciętą ludzką dłoń. Chociaż cień podejrzeń padł początkowo na dłużnika Piotra Kosę, funkcjonariusze szybko ustalili, że do ukrycia przerażającego ładunku zmuszono pobitego wcześniej właściciela cukierni. Dzięki nagraniom z monitoringu śledczy namierzyli recydywistę Krystiana Malinę, mszczącego się w ten sposób za zajęcie przez kobietę jego samochodu. Spokoju nie zaznał także Bolo, ponieważ jego matka pod pozorem pojednania zaczęła nagle zabiegać o względy Marii, co wzbudziło w nim spory niepokój. Czas pokaże, jakie skutki przyniosą te wszystkie zdarzenia w nadchodzącym czasie.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1022 - streszczenie

Dagmara i Michał zostają wezwani do mieszkania Kamila Wilka, gdzie odnaleziono ciało tego operatora dronów. W toku oględzin śledczy ustalają, że mężczyzna został uduszony, co natychmiast uruchamia procedurę poszukiwania sprawcy morderstwa. Podczas rozmów z okolicznymi mieszkańcami policjanci dowiadują się, że Wilk wykorzystywał swój sprzęt do podglądania sąsiadów, czym naraził się dilerowi Krzysztofowi Rymarzowi. Choć Rymarz przyznaje, że pobił operatora, kategorycznie zaprzecza dokonaniu zabójstwa. Podejrzenia padają również na Sylwię Adamczuk, z którą ofiara miała romans, oraz na jej męża. Funkcjonariusze szybko odkrywają, że małżonek Sylwii wcale nie wyjechał za granicę, lecz wziął urlop i potajemnie został w mieście. W międzyczasie Górska próbuje porozumieć się z Wojtalą, który wbrew wszystkiemu kontynuuje swoje prywatne dochodzenie.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1022 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani wrocławskich policjantów z pewnością czekają na moment, w którym zagadka śmierci Kamila Wilka zostanie ostatecznie rozwiązana. Każdy kolejny odcinek przybliża nas do poznania prawdy o przestępstwach, z którymi mierzą się śledczy pod wodzą inspektora Kubisa. Aby dowiedzieć się, czy mąż kochanki ofiary miał związek ze zbrodnią, warto zarezerwować sobie czas w środowy wieczór. Emisja 1022. odcinka serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odbędzie się 29 kwietnia 2026 roku o godzinie 20:30 na kanale TV4.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

Ta produkcja to jeden z najchętniej wybieranych seriali kryminalnych, skupiający się na pracy wrocławskiego wydziału dochodzeniowo-śledczego. Policjanci pod dowództwem inspektora Kubisa codziennie mierzą się z najcięższymi sprawami, analizując ślady na miejscach zbrodni i przesłuchując podejrzanych. Serial pokazuje nie tylko profesjonalne techniki operacyjne, ale również prywatne życie funkcjonariuszy, które często przeplata się z ich obowiązkami służbowymi. To świetna propozycja dla każdego, kto lubi realistyczne opowieści o rozwiązywaniu skomplikowanych zagadek policyjnych. W serialu występują między innymi:

Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)

Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)

Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)

Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)

Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)

Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)

Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)

Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)