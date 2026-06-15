Dziedzictwo, odcinek 949: Sahin umrze? Zdemaskuje Cansel i Semiha i tak skończy - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 949 - poniedziałek, 15.06.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 949 odcinku serialu "Dziedzictwo" Sahin postanowi zrobić swojej żonie niespodziankę i uda się do jej salonu z bukietem kwiatów. Tym bardziej, że będzie widział, ile będzie ją kosztowało ostatnie "porwanie" jej, Nany i Yusufa. Tyle tylko, że wówczas nie będzie wiedział, że było one zlecone właśnie przez Cansel. Ale w końcu się o tym dowie.

Tym bardziej, gdy prawdę o tym w 949 odcinku serialu "Dziedzictwo" odkryje Semih! Wściekły brat Cansel uprzedzi jej męża i jako pierwszy zjawi się w jej salonie, gdzie od razu zacznie robić jej wymówki. Oczywiście, fryzjerka zacznie zaprzeczać, ale jego nie oszuka.

- Jesteś potworem! - wyrzuci jej Semih.

- Co się stało? - spyta Cansel.

- Widziałem twoje SMS y, jak mogłaś ich wydać Truciźnie? - kontynuuje jej brat.

- O czym ty mówisz? Nie mam z nim nic wspólnego - zacznie okłamywać go siostra.

- T piszę do ciebie o karetce T to Trucizna. A karetką wywieźliście Nanę. To ty wydałaś ich temu mordercy. Oszukasz każdego, ale nie mnie. Wypuścił cię, bo pomogłaś - rozszyfruje ją Semih.

Sahin dowie się prawdy o Cansel i Semihu w 949 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 949 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel zda sobie sprawę, że już nic więcej nie ugra i postanowi się wytłumaczyć. Ale jej zakochany w Nanie brat tego nie kupi. Szczególnie, ze doskonale będzie wiedział, że Maryam mogłą zginąć!

- Posłuchaj.... - spróbuje wytłumaczyć się Cansel, ale brat od razu jej przerwie - Nic nie mów! Nawet ja bym nie był zdolny do takiej podłości! Ten psychopata by ich zabił! Jak mogłaś?

- Zrobiłam to dla ciebie. Trucizna wiedział o wszystkim. O gangu narkotykowym, o tym, że położyłeś narkotyki do warsztatu i o tym, że po trafił za kratki przez ciebie. A gdyby zaczął mówić, trafiłbyś do więzienia. A ja na ulicę razem z dzieckiem. Wydałam Nanę i Yusufa, ale zrobiłam to dla nas - wygarnie mu siostra.

Wtedy w 949 odcinku serialu "Dziedzictwo" przysłuchujący się temu Sahin już nie będzie mógł wytrzymać. Tym bardziej, że nie będzie w stanie uwierzyć w to, co przed chwilą usłyszał. Brat Poyraza będzie tak zszokowany, że momentalnie opuści bukiet, a rodzeństwo zrozumie, ze zostało właśnie zdemaskowane!

- Dranie! Niewdzięcznicy! Zdrajcy! Jak mogliście? - zarzuci im Sahin.

- Uspokój się, proszę - spróbuje uspokoić go Semih, czym tylko dodatkowo go podburzy - Milcz! Zabiję cię! Zrujnowałeś mojemu bratu życie. Zniszczyłeś naszą rodzinę.

Semih uderzy Sahina w 949 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Wtedy w 949 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel stanie w obronie brata, którego Sahin w końcu puści. Ale wcale im nie daruje! Mężczyzna odepchnie swoją żonę, a także zagrozi jej rozwodem i rozmową z Poyrazem. Jednak do tej ostatecznie nie dojdzie, gdy od tyłu zaatakuje go Semih!

- Zostaw go! Zabijesz mi brata! - rzuci się na niego Cansel.

- A ty masz się wynosić z domu! Rozwiodę się z tobą. Wrócisz tam, skąd przyszłaś. Do samego piekła - zapowie jej mąż, po czym zwróci się do szwagra - A ty draniu, spędzisz resztę życia w więzieniu. Tam gdzie twoje miejsce. Powiem o wszystkim Poyrazowi! Już on się wami zajmie.

- Błagam. Nic mu nie mów. Mój brat nie może iść do więzienia - spróbuje przekonać go żona.

- Zostaw mnie! Brzydzę się tobą - odepchnie ją Sahin, po czym ruszy w kierunku wyjścia. Ale wtedy poczuje uderzenie w głowę i osunie się na ziemię.

Wówczas w 949 odcinku serialu "Dziedzictwo" Sahin straci przytomność, a z jego głowy poleje się krew. Cansel natychmiast ochrzani brata, po czym każe mu zadzwonić po pomoc, ale on nie będzie chciał tego zrobić. Zwłaszcza, że zda sobie sprawę, że wtedy oboje pójdą do więzienia.

- Coś ty zrobił? Zabiłeś go? - wyrzuci mu siostra.

- Chciałem go tylko zatrzymać - wytłumaczy się Semih.

- Oddycha. Wezwij karetkę - nakaże mu siostra, ale on wcale tego nie uczyni - Słyszysz, co mówię?

- Nie mogę - uzna jej brat.

- Jak to? Dzwoń, on umiera! - zażąda Cansel.

- Jeśli zadzwonię, wszystko się wyda - stwierdzi, po czym zabierze jej telefon - Daj to. Aresztują nas. Pójdziemy siedzieć...

Czy Sahin przeżyje w 949 odcinku serialu "Dziedzictwo"?

W 949 odcinku serialu "Dziedzictwo" Semih będzie już gotowy poświęcić Sahina, aby tylko prawda nie wyszła na jaw. Jednak wszystko się skomplikuje, gdy w salonie niespodziewanie pojawi się Nana, która od razu rzuci mu się na pomoc, a rodzeństwo zacznie robić dobrą minę do złej gry. Aczkolwiek, gdy w środku pojawi się i zaalarmowany Poyraz, z którym brat będzie chciał pomówić na chwilę po odzyskaniu świadomości, to Cansel i Semihowi od razu zrobi się gorąco.

Jednak w 949 odcinku serialu "Dziedzictwo" ranny Sahin będzie za słaby, aby powiedzieć mu, co przed chwilą usłyszał. Zwłaszcza, że wczas straci przytomność na dobre i nie odzyska jej nawet w szpitalu, bo lekarze wprowadzą go w śpiączkę! Czy jeszcze się obudzi, a tajemnica rodzeństwa wyjdzie na jaw? Czy Sahin będzie o niej pamiętał? Przekonamy się w kolejnych odcinkach!

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