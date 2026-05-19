"Sprawiedliwi. Trójmiasto": streszczenie odcinka 154

W ostatnim czasie serial "Sprawiedliwi. Trójmiasto" zaprezentował niezwykle mroczne oblicze śledztwa w sprawie tajemniczego Szubienicznika. Akcja nabrała tempa, gdy przy ciałach braci Mrozowskich policja odnalazła rysunek szubienicy oraz słowo "impas" zapowiadające nadejście ostatniej zbrodni. Wiktor i Maja ustalili, że sprawca, rozczarowany działaniem wymiaru sprawiedliwości, postanowił na własną rękę karać winnych. Ponieważ morderca wciąż pozostawał na wolności, funkcjonariusze zdecydowali się na obstawienie miejsc, w których dawniej dokonywano egzekucji. Przełomowy moment nastąpił w chwili, gdy Kiszczak odkrył powiązanie poszukiwanego z ostatnim katem działającym w Polsce. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 154 - streszczenie
Patrycja i Maksym zostają przydzieleni do sprawy serii brutalnych zabójstw, w których sprawca pozbawił ofiary mięśni oraz organów wewnętrznych. W toku dochodzenia okazuje się, że wszystkie zamordowane kobiety korzystały wcześniej z usług dietetyczki Anety Brylskiej, która publicznie przyznawała się do fascynacji kanibalizmem. Podczas przeszukania miejsca zamieszkania podejrzanej policjanci natrafiają na makabryczne znalezisko w postaci ciała samej właścicielki ukrytego w zamrażarce. Brylska również padła ofiarą mordercy, który wyciął jej mózg przed schowaniem zwłok. Funkcjonariusze analizują listę pozostałych klientek dietetyczki i odkrywają, kogo napastnik zamierza zaatakować teraz. Okazuje się, że bezpośrednie niebezpieczeństwo grozi Polinie Szewczenko oraz jej nienarodzonemu dziecku.
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 154 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Wiele osób z niecierpliwością czeka na kolejne śledztwa prowadzone przez gdańską specgrupę policji. Sprawy o tak brutalnym charakterze zawsze budzą duże zainteresowanie i skłaniają do zastanowienia się nad motywami sprawców. Żeby dowiedzieć się, czy policjantom uda się zapobiec kolejnej tragedii, warto zaplanować wieczór z telewizyjną Czwórką. Emisja tego materiału została zaplanowana na 26 maja 2026. "Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 154 można obejrzeć w TV4 o godzinie 21:30.
"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada
Serial opowiada o działaniach elitarnej jednostki policji, która zajmuje się rozbijaniem najgroźniejszych grup przestępczych działających na terenie Trójmiasta. Funkcjonariusze dowodzeni przez legendarnego "Musashiego" muszą wykazywać się ogromnym sprytem, aby skutecznie walczyć z przemytem i handlem żywym towarem. Często wymaga to od nich podejmowania trudnych decyzji i działania na samej granicy przepisów prawa. To opowieść o profesjonalistach, dla których praca w terenie to codzienna walka o sprawiedliwość w skomplikowanym świecie gdańskiego półświatka. W serialu występują między innymi:
- Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)
- Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)
- Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)
- Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)
- Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)
- Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)
- Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)
- Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)
- Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)
- Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)