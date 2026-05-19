"Sprawiedliwi. Trójmiasto": streszczenie odcinka 154

W ostatnim czasie serial "Sprawiedliwi. Trójmiasto" zaprezentował niezwykle mroczne oblicze śledztwa w sprawie tajemniczego Szubienicznika. Akcja nabrała tempa, gdy przy ciałach braci Mrozowskich policja odnalazła rysunek szubienicy oraz słowo "impas" zapowiadające nadejście ostatniej zbrodni. Wiktor i Maja ustalili, że sprawca, rozczarowany działaniem wymiaru sprawiedliwości, postanowił na własną rękę karać winnych. Ponieważ morderca wciąż pozostawał na wolności, funkcjonariusze zdecydowali się na obstawienie miejsc, w których dawniej dokonywano egzekucji. Przełomowy moment nastąpił w chwili, gdy Kiszczak odkrył powiązanie poszukiwanego z ostatnim katem działającym w Polsce. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 154 - streszczenie

Patrycja i Maksym zostają przydzieleni do sprawy serii brutalnych zabójstw, w których sprawca pozbawił ofiary mięśni oraz organów wewnętrznych. W toku dochodzenia okazuje się, że wszystkie zamordowane kobiety korzystały wcześniej z usług dietetyczki Anety Brylskiej, która publicznie przyznawała się do fascynacji kanibalizmem. Podczas przeszukania miejsca zamieszkania podejrzanej policjanci natrafiają na makabryczne znalezisko w postaci ciała samej właścicielki ukrytego w zamrażarce. Brylska również padła ofiarą mordercy, który wyciął jej mózg przed schowaniem zwłok. Funkcjonariusze analizują listę pozostałych klientek dietetyczki i odkrywają, kogo napastnik zamierza zaatakować teraz. Okazuje się, że bezpośrednie niebezpieczeństwo grozi Polinie Szewczenko oraz jej nienarodzonemu dziecku.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 154 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wiele osób z niecierpliwością czeka na kolejne śledztwa prowadzone przez gdańską specgrupę policji. Sprawy o tak brutalnym charakterze zawsze budzą duże zainteresowanie i skłaniają do zastanowienia się nad motywami sprawców. Żeby dowiedzieć się, czy policjantom uda się zapobiec kolejnej tragedii, warto zaplanować wieczór z telewizyjną Czwórką. Emisja tego materiału została zaplanowana na 26 maja 2026. "Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 154 można obejrzeć w TV4 o godzinie 21:30.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

Serial opowiada o działaniach elitarnej jednostki policji, która zajmuje się rozbijaniem najgroźniejszych grup przestępczych działających na terenie Trójmiasta. Funkcjonariusze dowodzeni przez legendarnego "Musashiego" muszą wykazywać się ogromnym sprytem, aby skutecznie walczyć z przemytem i handlem żywym towarem. Często wymaga to od nich podejmowania trudnych decyzji i działania na samej granicy przepisów prawa. To opowieść o profesjonalistach, dla których praca w terenie to codzienna walka o sprawiedliwość w skomplikowanym świecie gdańskiego półświatka. W serialu występują między innymi:

Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)

Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)

Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)

Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)

Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)

Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)

Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)

Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)

Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)

Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)