"Policjantki i Policjanci": streszczenie odcinka 1432

Wrocławska policja nigdy nie zasypia, a ostatnie wydarzenia w serialu "Policjantki i Policjanci" pokazały, że zagrożenie może przyjść z najmniej spodziewanej strony. Miłosz oraz Emilia rozpoczęli wspólny patrol od niepokojącego incydentu z paczką zaadresowaną do małej Nadziei, co wzbudziło w Góralu poważne obawy o bezpieczeństwo dziewczynki. Wkrótce potem funkcjonariusze musieli interweniować w sprawie dziesięcioletniego Antka, który w stanie odurzenia trafił pod ich opiekę po udziale w niebezpiecznym internetowym wyzwaniu. Trop w tym dochodzeniu zaprowadził policjantów prosto do pewnego patostreamera, a przy okazji na jaw wyszły wstrząsające sekrety rodzinne skrywane w domu chłopca. Cała służba upłynęła pod znakiem walki z bezwzględnymi trendami w sieci oraz ochrony tych, którzy sami nie potrafią się bronić. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Policjantki i Policjanci" odc. 1432 - streszczenie

Lena i Bartosz odbierają wezwanie od kobiety związanej z galami freak fightowymi, która jest w bardzo złym stanie psychicznym. Zgłaszająca przekazuje im informację o uprowadzeniu swojego partnera, Sztrunca, oraz pokazuje wideo z żądaniem stu tysięcy złotych okupu. Film z prośbą o pomoc błyskawicznie obiega media społecznościowe, co zmusza mundurowych do natychmiastowego działania pod presją opinii publicznej. Funkcjonariusze planują kontrolowane przekazanie gotówki przy współpracy z promotorem walk, jednak cała akcja kończy się niepowodzeniem. Porywacz orientuje się, że w sprawę zaangażowano policję, i przerywa kontakt, co prowokuje bliskich zaginionego do ryzykownych ruchów na własną rękę. Równolegle Sołtys planuje spotkanie towarzyskie z Darią, podczas którego chce przedstawić jej swojego przyjaciela.

"Policjantki i Policjanci" odc. 1432 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Osoby zainteresowane dalszymi losami wrocławskich funkcjonariuszy nie muszą długo czekać na rozwiązanie tej zagadki. Nowe przygody patrolu zostaną zaprezentowane już wkrótce na małym ekranie w ramach stałego pasma wieczornego. Warto zarezerwować sobie wolną chwilę, aby sprawdzić, czy akcja ratunkowa ostatecznie zakończy się sukcesem. Emisja 1432. odcinka serialu "Policjantki i Policjanci" odbędzie się 26 maja 2026 roku o godzinie 19:00 na kanale TV4.

"Policjantki i Policjanci" - opis serialu i obsada

Serial o wrocławskich stróżach prawa od lat przyciąga przed telewizory osoby ciekawe policyjnej pracy pokazanej od kuchni. Produkcja świetnie łączy wątki kryminalne z codziennymi problemami, z którymi każdy z nas może się utożsamić. Bohaterowie nie tylko ścigają przestępców, ale też starają się poukładać swoje życie prywatne po trudnych służbach na mieście. To właśnie te ludzkie dylematy sprawiają, że postacie stają się nam bliskie i z zaciekawieniem śledzimy ich dalsze losy. W serialu występują:

Honorata Witańska (jako Karolina Rachwał)

Mariusz Węgłowski (jako Mikołaj Białach)

Magda Malcharek (jako Aleksandra Wysocka)

Wojciech Sukiennik (jako Krzysztof Zapała)

Paweł Monsiel (jako Szymon Zieliński)

Magda Szczepanek (jako Joanna Zatońska)

Wiesław Cichy (jako Adam Kobielak)

Anna Kukawska (jako Emilia Drawska Zapała)

Przemysław Puchała (jako Jacek Nowak)