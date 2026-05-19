"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny": streszczenie odcinka 1037

W ostatnim czasie w serialu "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" działo się naprawdę sporo, a niebezpieczne zdarzenia całkowicie zdominowały codzienność wrocławskich funkcjonariuszy. Kiedy Kaleta w końcu wybudził się ze śpiączki, Nina Strzelecka poznała długo skrywaną prawdę o mrocznych wydarzeniach, jakie rozegrały się w leśniczówce. Policjantka szybko zrozumiała zagrożenie ze strony skorumpowanego Owczara, dlatego przy wsparciu doktor Jankowskiej sprytnie upozorowała krytyczny stan świadka, żeby bezpiecznie go ukryć. Jednocześnie Kujawińska intensywnie zajmowała się sprawą dwóch martwych mężczyzn wyłowionych z rzeki, co ostatecznie doprowadziło ją do domu niejakiego Zielaka. To właśnie tam śledcza stanęła twarzą w twarz z osobą podejrzaną o morderstwo, co postawiło ją w bardzo niepewnym położeniu. Po tak intensywnych wydarzeniach warto sprawdzić, co przygotowano w kolejnym odcinku.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1037 - streszczenie

Kalicka oraz Kłos w nowym śledztwie decydują się zawęzić krąg osób podejrzanych w głośnej sprawie Dobrego Doktora. Ich głównym celem staje się dziennikarz Nalazek, który zostaje objęty ścisłą obserwacją przez policyjne siły. Jednocześnie funkcjonariusze dbają o bezpieczeństwo rodziny Hanżów, obawiając się, że jeden z jej członków może stać się kolejnym celem mordercy. Sytuacja staje się napięta, gdy reporter podaje się za elektryka i próbuje dostać się do młodego Hanży, co kończy się jego zdemaskowaniem. Chłopak w odruchu obronnym atakuje intruza kijem, a natychmiastowe wkroczenie policji zapobiega tragedii i ujawnia przygotowaną wcześniej zasadzkę.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1037 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Wielu widzów z niecierpliwością czeka na rozwinięcie wątku kryminalnego, który od dłuższego czasu dominuje w fabule. Warto przygotować się na premierę i wcześniej sprawdzić wieczorną ofertę telewizyjną, by nie przegapić ani minuty policyjnej akcji. Wrocławscy funkcjonariusze będą musieli podjąć trudne decyzje, które wpłyną na bezpieczeństwo niewinnych osób. Śledzenie pracy komendy policji w tym epizodzie z pewnością wypełni czas każdemu entuzjaście gatunku. Odcinek 1037 serialu „Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny” zostanie wyemitowany 26 maja 2026 roku o godzinie 20:30 na kanale TV4.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

Ta produkcja to świetna propozycja dla każdego, kto lubi historie o pracy wrocławskich śledczych z wydziału dochodzeniowo-śledczego. Zespół pod dowództwem inspektora Kubisa zajmuje się najtrudniejszymi sprawami, takimi jak porwania czy morderstwa, wykorzystując przy tym nowoczesne techniki kryminalistyczne. Sympatyczni policjanci i ich codzienne wyzwania na komendzie sprawiają, że kolejne śledztwa ogląda się z dużym zainteresowaniem. Każdy odcinek to nowa zagadka, którą rozwiązują różne zespoły, wykazując się przy tym ogromnym sprytem. W obsadzie serialu znajdują się m.in.:

Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)

Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)

Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)

Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)

Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)

Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)

Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)

Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)