"Uroczysko": streszczenie odcinka 258

Spis treści
Ostatnie wydarzenia w serialu "Uroczysko" pokazały, że stare sprawy lubią wracać w najmniej oczekiwanych momentach, wywracając spokój do góry nogami. Funkcjonariusze zostali konsultantami przy filmie o morderstwie Malwiny Loski, co szybko doprowadziło do ujawnienia rażących błędów w dawnym śledztwie. Zuza natychmiast wznowiła analizę materiałów i przesłuchała bliskich ofiary, podczas gdy Filipowi udało się trafić na trop, który wcześniej całkowicie pominięto. Sytuacja stała się jeszcze bardziej napięta, gdy komisarz otrzymał anonimową wiadomość, a reżyser podzielił się z Olkiem swoimi obawami. Przez cały czas w tle powracało również bolesne pytanie o to, co stało się z małą Madzią. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Uroczysko" odc. 258 - streszczenie
Zniknięcie Madzi tuż przed planowanym spotkaniem oazy sprawia, że w jej rodzinie wybucha panika. Marek, nie chcąc bezczynnie czekać, decyduje się na samodzielne poszukiwania dziewczyny. W międzyczasie Zuza i Filip zastanawiają się nad motywami osoby, która próbowała zwabić ich na przystań. Tomasz nadal nie chce ujawnić prawdy o tym, kto stoi za śmiercią Malwiny, co tylko zagęszcza atmosferę w miasteczku. Olek nie potrafi przestać myśleć o zdjęciach z miejsca zbrodni, a jego relacja z Laurą zaczyna budzić podejrzenia u Artura. Ważnym momentem jest odkrycie przez Zuzę tajemniczych śladów w kominku. Na sam koniec okazuje się, że otrzymane wyniki badań DNA wywracają całe dotychczasowe śledztwo do góry nogami.
"Uroczysko" odc. 258 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Serialowa opowieść z Uroczyska przyciąga przed ekrany wiele osób zainteresowanych zagadkami kryminalnymi. Każdy kolejny wieczór z tą produkcją to okazja do poznania nowych faktów z życia mieszkańców miasteczka. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem w odpowiednim momencie. Nowe odcinki są emitowane regularnie, dając szansę na śledzenie postępów w pracy lokalnej policji. Premiera 258. odcinka "Uroczyska" odbędzie się we wtorek 26 maja 2026 o godzinie 20:00 na antenie stacji TV4.
Polecany artykuł:
"Uroczysko" - opis serialu i obsada
"Uroczysko" to produkcja, która idealnie łączy w sobie spokojny, wakacyjny klimat z mrocznymi historiami kryminalnymi. Głównym motywem są tutaj śledztwa prowadzone przez Agatę i Filipa, parę policjantów o zupełnie różnych podejściach do życia i pracy. Miasteczko, choć wydaje się bezpiecznym miejscem dla turystów, skrywa w sobie tajemnice, które powoli wychodzą na światło dzienne. W serialu nie brakuje też wątków obyczajowych, dzięki którym możemy lepiej poznać prywatne oblicza bohaterów pracujących na posterunku. Obsada tego serialu to m.in.:
- Katarzyna Ucherska (jako Agata)
- Antoni Królikowski (jako Filip)
- Julita Koper (jako Zuza)
- Jakub Dąbrowski (jako Olek)
- Anna Iberszer (jako Laura)
- Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)
- Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)
- Maciej Mikołajczyk (jako Michał)
- Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)
- Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)
- Honorata Witańska (jako Anka)