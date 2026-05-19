"Uroczysko": streszczenie odcinka 258

Ostatnie wydarzenia w serialu "Uroczysko" pokazały, że stare sprawy lubią wracać w najmniej oczekiwanych momentach, wywracając spokój do góry nogami. Funkcjonariusze zostali konsultantami przy filmie o morderstwie Malwiny Loski, co szybko doprowadziło do ujawnienia rażących błędów w dawnym śledztwie. Zuza natychmiast wznowiła analizę materiałów i przesłuchała bliskich ofiary, podczas gdy Filipowi udało się trafić na trop, który wcześniej całkowicie pominięto. Sytuacja stała się jeszcze bardziej napięta, gdy komisarz otrzymał anonimową wiadomość, a reżyser podzielił się z Olkiem swoimi obawami. Przez cały czas w tle powracało również bolesne pytanie o to, co stało się z małą Madzią. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Uroczysko" odc. 258 - streszczenie

Zniknięcie Madzi tuż przed planowanym spotkaniem oazy sprawia, że w jej rodzinie wybucha panika. Marek, nie chcąc bezczynnie czekać, decyduje się na samodzielne poszukiwania dziewczyny. W międzyczasie Zuza i Filip zastanawiają się nad motywami osoby, która próbowała zwabić ich na przystań. Tomasz nadal nie chce ujawnić prawdy o tym, kto stoi za śmiercią Malwiny, co tylko zagęszcza atmosferę w miasteczku. Olek nie potrafi przestać myśleć o zdjęciach z miejsca zbrodni, a jego relacja z Laurą zaczyna budzić podejrzenia u Artura. Ważnym momentem jest odkrycie przez Zuzę tajemniczych śladów w kominku. Na sam koniec okazuje się, że otrzymane wyniki badań DNA wywracają całe dotychczasowe śledztwo do góry nogami.

"Uroczysko" odc. 258 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serialowa opowieść z Uroczyska przyciąga przed ekrany wiele osób zainteresowanych zagadkami kryminalnymi. Każdy kolejny wieczór z tą produkcją to okazja do poznania nowych faktów z życia mieszkańców miasteczka. Aby nie przegapić najnowszych wydarzeń, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem w odpowiednim momencie. Nowe odcinki są emitowane regularnie, dając szansę na śledzenie postępów w pracy lokalnej policji. Premiera 258. odcinka "Uroczyska" odbędzie się we wtorek 26 maja 2026 o godzinie 20:00 na antenie stacji TV4.

"Uroczysko" - opis serialu i obsada

"Uroczysko" to produkcja, która idealnie łączy w sobie spokojny, wakacyjny klimat z mrocznymi historiami kryminalnymi. Głównym motywem są tutaj śledztwa prowadzone przez Agatę i Filipa, parę policjantów o zupełnie różnych podejściach do życia i pracy. Miasteczko, choć wydaje się bezpiecznym miejscem dla turystów, skrywa w sobie tajemnice, które powoli wychodzą na światło dzienne. W serialu nie brakuje też wątków obyczajowych, dzięki którym możemy lepiej poznać prywatne oblicza bohaterów pracujących na posterunku. Obsada tego serialu to m.in.:

Katarzyna Ucherska (jako Agata)

Antoni Królikowski (jako Filip)

Julita Koper (jako Zuza)

Jakub Dąbrowski (jako Olek)

Anna Iberszer (jako Laura)

Przemysław Cypryański (jako ksiądz Marek)

Michał Milowicz (jako biznesmen Kordas)

Maciej Mikołajczyk (jako Michał)

Robert Gonera (jako Edward, ojciec Filipa)

Adam Kuzycz Berezowski (jako Marcin)

Honorata Witańska (jako Anka)