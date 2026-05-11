"Sprawiedliwi. Trójmiasto": streszczenie odcinka 149

Trójmiejskie ulice stały się sceną brutalnych zdarzeń, a serial "Sprawiedliwi. Trójmiasto" pokazał to poprzez morderstwo Jerzego Poruty pod hostelem dla imigrantów. Ten szef ksenofobicznej straży sąsiedzkiej zginął na miejscu, co od razu rzuciło podejrzenia na młodego Kolumbijczyka, który wcześniej publicznie mu groził. Choć policja namierzyła podejrzanego, Ortega zdołał uciec, a jego partnerka Natalia usiłowała ukryć ważne dokumenty ukochanego. Równolegle do miasta przybył bezwzględny przestępca, który zapragnął zemsty za śmierć swojego towarzysza, Świra. Jego głównym celem stało się wyrównanie rachunków z Barabaszem, odpowiedzialnym za wyjątkowo okrutną egzekucję wykonaną w przeszłości. Czego zatem spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 149 - streszczenie

Śmierć Alejandra Vargasa, syna meksykańskiego dyplomaty, początkowo wygląda na nieszczęśliwe potrącenie przez samochód. Sytuacja zmienia się drastycznie po przeprowadzeniu sekcji zwłok, która wykazuje, że przed śmiercią ktoś wyciął z nogi mężczyzny fragment tkanki mięśniowej. Patrycja i Maksym ruszają tym tropem do willi popularnego podróżnika, gdzie w ukrytym, sterylnym pomieszczeniu odnajdują ślady wskazujące na to, że Vargas był tam przetrzymywany. W międzyczasie policja odnotowuje nagłe zaginięcie partnerki Alejandra, co staje się kolejnym ważnym elementem śledztwa. Równolegle toczy się dochodzenie w sprawie Wojciecha Gawlińskiego, który miał zginąć w wyniku przypadkowej bójki ulicznej. Funkcjonariusze bacznie przyglądają się jednak żonie denata, ponieważ jej nietypowa postawa i reakcje sugerują, że przebieg tragicznego zdarzenia mógł wyglądać zupełnie inaczej, niż początkowo zakładano.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 149 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Kolejne skomplikowane śledztwa trójmiejskich policjantów przyciągają przed ekrany osoby szukające mocnych, kryminalnych opowieści osadzonych w polskich realiach. Każdy nowy odcinek to okazja, by z bliska przyjrzeć się pracy elitarnej jednostki, która nie cofa się przed niczym, aby dopaść sprawców brutalnych czynów. Aby dowiedzieć się, jakie tajemnice skrywa znany podróżnik i co tak naprawdę wydarzyło się w domu Gawlińskich, warto zarezerwować sobie czas w poniedziałkowy wieczór. Emisja 149. odcinka serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" odbędzie się 18 maja 2026 roku na kanale TV4 o godzinie 21:30.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

Ten serial to propozycja dla każdego, kto lubi historie o twardych gliniarzach walczących z zorganizowaną przestępczością w portowych klimatach Gdańska. Śledzimy tu losy grupy specjalnej pod wodzą charyzmatycznego "Musashiego", która zajmuje się rozbijaniem siatek przemytników broni, narkotyków oraz handlarzy ludźmi. Fabuła pokazuje, że w świecie wielkich pieniędzy i mafijnych porachunków policjanci często muszą działać na granicy prawa, by skutecznie wymierzyć sprawiedliwość. Dynamiczne akcje i skomplikowane relacje między funkcjonariuszami sprawiają, że każda sprawa nabiera osobistego charakteru. W obsadzie tego serialu występują między innymi:

Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)

Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)

Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)

Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)

Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)

Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)

Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)

Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)

Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)

Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)