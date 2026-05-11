"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny": streszczenie odcinka 1032

W ostatnim czasie serial "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" zafundował nam historię pełną rodzinnych dramatów oraz niewyjaśnionych zatargów sprzed lat. Wszystko zaczęło się od tragicznej śmierci Mateusza Pawlaka, czyli nauczyciela i pasjonata sportu, który zginął w garażu od uderzenia metalowym trzpieniem po wcześniejszej bójce. W toku śledztwa na jaw wyszły oskarżenia córki o romans jej matki z dawnym wspólnikiem ojca, Janem Wiśliczem, posiadającym mroczną, kryminalną przeszłość. Rosa i Walczak odkryli przy okazji nagranie dowodzące agresywnego zachowania Pawlaka wobec uczennicy, co wcześniej sprowadziło na niego groźby ze strony ojca dziewczyny. Jednocześnie Rosa weszła w niebezpieczną grę i udawała romans z Dominiką, aby skutecznie zbliżyć się do jej ojca. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku tej wrocławskiej opowieści?

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1032 - streszczenie

Kalicka i Kłos zostają wezwani do luksusowego apartamentu, w którym odkryto zwłoki prawnika Konstantego Kuttnera. Scena zbrodni jest wyjątkowo nietypowa, ponieważ głowa ofiary została zanurzona w wiadrze wypełnionym alkoholem. Głównym podejrzanym staje się Emil Wójcik, znany policji diler, który odwiedził mieszkanie tuż przed śmiercią mężczyzny. Podczas przesłuchania Wójcik utrzymuje jednak, że zastał Kuttnera martwego i nie ma nic wspólnego z jego zgonem. W toku śledztwa wychodzi na jaw ostry konflikt zamordowanego z ojcem, sędzią Józefem, a nagrania z monitoringu potwierdzają obecność auta sędziego pod budynkiem. Na domiar złego w tle całej sprawy zaczyna majaczyć motyw mogący świadczyć o działalności seryjnego mordercy.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1032 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Dla wszystkich osób, które czekają na rozwiązanie tej zagadki, mamy dobre informacje dotyczące planowanej emisji. Serial o wrocławskich śledczych jest stałym punktem wieczornej ramówki, a każda kolejna sprawa rzuca nowe światło na metody pracy tamtejszej komendy. Warto wcześniej zaplanować sobie czas, aby bez przeszkód poznać wyniki dochodzenia prowadzonego przez Kalicką i Kłosa. Odcinek 1032 zostanie wyemitowany 18 maja 2026 roku o godzinie 20:30 na kanale TV4.

"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada

Ta produkcja to gratka dla miłośników mrocznych opowieści z Wrocławia, gdzie grupa śledczych pod okiem doświadczonego inspektora Kubisa mierzy się z najtrudniejszymi sprawami. Policjanci codziennie rozwiązują zagadki dotyczące zabójstw czy porwań, wykazując się przy tym ogromnym sprytem i profesjonalizmem. Serial pokazuje nie tylko samą pracę dochodzeniową, ale też zgrany zespół, który musi ufać sobie w najbardziej niebezpiecznych sytuacjach. To propozycja dla każdego, kto ceni sobie solidne, polskie kino policyjne z wyrazistymi postaciami. W serialu występują:

Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)

Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)

Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)

Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)

Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)

Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)

Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)

Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)