"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny": streszczenie odcinka 1032

W ostatnim czasie serial "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" zafundował nam historię pełną rodzinnych dramatów oraz niewyjaśnionych zatargów sprzed lat. Wszystko zaczęło się od tragicznej śmierci Mateusza Pawlaka, czyli nauczyciela i pasjonata sportu, który zginął w garażu od uderzenia metalowym trzpieniem po wcześniejszej bójce. W toku śledztwa na jaw wyszły oskarżenia córki o romans jej matki z dawnym wspólnikiem ojca, Janem Wiśliczem, posiadającym mroczną, kryminalną przeszłość. Rosa i Walczak odkryli przy okazji nagranie dowodzące agresywnego zachowania Pawlaka wobec uczennicy, co wcześniej sprowadziło na niego groźby ze strony ojca dziewczyny. Jednocześnie Rosa weszła w niebezpieczną grę i udawała romans z Dominiką, aby skutecznie zbliżyć się do jej ojca. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku tej wrocławskiej opowieści?
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1032 - streszczenie
Kalicka i Kłos zostają wezwani do luksusowego apartamentu, w którym odkryto zwłoki prawnika Konstantego Kuttnera. Scena zbrodni jest wyjątkowo nietypowa, ponieważ głowa ofiary została zanurzona w wiadrze wypełnionym alkoholem. Głównym podejrzanym staje się Emil Wójcik, znany policji diler, który odwiedził mieszkanie tuż przed śmiercią mężczyzny. Podczas przesłuchania Wójcik utrzymuje jednak, że zastał Kuttnera martwego i nie ma nic wspólnego z jego zgonem. W toku śledztwa wychodzi na jaw ostry konflikt zamordowanego z ojcem, sędzią Józefem, a nagrania z monitoringu potwierdzają obecność auta sędziego pod budynkiem. Na domiar złego w tle całej sprawy zaczyna majaczyć motyw mogący świadczyć o działalności seryjnego mordercy.
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" odc. 1032 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Dla wszystkich osób, które czekają na rozwiązanie tej zagadki, mamy dobre informacje dotyczące planowanej emisji. Serial o wrocławskich śledczych jest stałym punktem wieczornej ramówki, a każda kolejna sprawa rzuca nowe światło na metody pracy tamtejszej komendy. Warto wcześniej zaplanować sobie czas, aby bez przeszkód poznać wyniki dochodzenia prowadzonego przez Kalicką i Kłosa. Odcinek 1032 zostanie wyemitowany 18 maja 2026 roku o godzinie 20:30 na kanale TV4.
"Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny" - opis serialu i obsada
Ta produkcja to gratka dla miłośników mrocznych opowieści z Wrocławia, gdzie grupa śledczych pod okiem doświadczonego inspektora Kubisa mierzy się z najtrudniejszymi sprawami. Policjanci codziennie rozwiązują zagadki dotyczące zabójstw czy porwań, wykazując się przy tym ogromnym sprytem i profesjonalizmem. Serial pokazuje nie tylko samą pracę dochodzeniową, ale też zgrany zespół, który musi ufać sobie w najbardziej niebezpiecznych sytuacjach. To propozycja dla każdego, kto ceni sobie solidne, polskie kino policyjne z wyrazistymi postaciami. W serialu występują:
- Marek Włodarczyk (jako inspektor Edward Kubis)
- Kamila Ścibiorek (jako podkomisarz Paulina Wach)
- Michał Mrozek (jako aspirant Jakub Walczak)
- Michał Kitliński (jako komisarz Tomasz Jawor)
- Magdalena Margulewicz (jako starszy aspirant Dagmara Górska)
- Gabriela Oberbek (jako komisarz Aleksandra Latoszek)
- Przemysław Kapsa (jako prokurator Kornel Jagiełło)
- Tomasz Radawiec (jako technik Bolesław Kowalski)