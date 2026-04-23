"Sprawiedliwi. Trójmiasto": streszczenie odcinka 140

W ostatnim odcinku serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" działo się naprawdę dużo, a mroczne sekrety lokalnego świata ponownie wyszły na światło dzienne. Patrycja i Maksym zajęli się sprawą zabójstwa młodego Pawła, którego ojciec jest wpływowym liderem gdyńskich kibiców. Zrozpaczony rodzic postanowił sam wymierzyć sprawiedliwość, taranując samochodem lokal rywali i doprowadzając do zbiorowego starcia oraz aresztowania Dudziaka. Policyjne śledztwo wykazało jednak, że to nie ludzie z półświatka stali za zbrodnią, a sama ofiara była potajemnym informatorem policji. W międzyczasie Pietras odebrał wyniki badań, które brutalnie odebrały mu nadzieję na posiadanie zdrowego potomstwa w przyszłości. Czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 140 - streszczenie

Zespół śledczy odkrywa w piwnicy domu należącego do rodziny Olszewskich zwłoki włamywacza, Roberta Walickiego. Choć gospodarze stanowczo zaprzeczają, jakoby znali zmarłego, w jego mieszkaniu policja znajduje dowody na wielomiesięczną obserwację ich rodziny. Pola i Damian szybko dostrzegają nieścisłości, zauważając, że krew na schodach została dokładnie wytarta przed przybyciem służb. Podejrzewają również, że ciało nie znajdowało się tam od początku, lecz zostało celowo przeniesione do piwnicy. Funkcjonariusze muszą teraz ustalić, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku, czy mamy do czynienia z zaplanowanym samosądem. W tym samym czasie Dąbek koncentruje swoje działania na odnalezieniu Klary Brylewskiej, która uciekła z zakładu poprawczego.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 140 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Miłośnicy mocnych opowieści kryminalnych z pewnością nie będą chcieli pominąć nadchodzącej emisji tego odcinka. Produkcja ta przyzwyczaiła nas do tego, że śledztwa prowadzone w Trójmieście są pełne nieoczekiwanych zwrotów i trudnych dylematów moralnych. Kolejne spotkanie z bohaterami pozwoli przekonać się, jak tym razem policjanci poradzą sobie z tajemnicą ukrytą za drzwiami prywatnej posesji. Premiera nowej odsłony serialu odbędzie się już pod koniec miesiąca. Odcinek 140 serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" można obejrzeć 30 kwietnia 2026 o godzinie 21:30 na antenie TV4.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

Ta produkcja to strzał w dziesiątkę dla każdego, kto lubi klimat portowego miasta połączony z dynamiczną akcją policyjną. Śledzimy tu losy elitarnej jednostki, która nie cofa się przed niczym, by rozbić niebezpieczne grupy przestępcze działające na Pomorzu. Sprawy dotyczące przemytu narkotyków czy handlu bronią sprawiają, że funkcjonariusze często muszą działać na granicy prawa. To opowieść o twardych ludziach, którzy w walce o sprawiedliwość stają oko w oko z brutalną rzeczywistością gdańskiego półświatka. W serialu występują między innymi:

Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)

Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)

Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)

Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)

Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)

Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)

Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)

Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)

Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)

Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)