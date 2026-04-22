"Sprawiedliwi. Trójmiasto": streszczenie odcinka 139

Ostatni odcinek serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" rzucił nowe światło na brutalne realia gdańskich ulic, a wszystko zaczęło się od makabrycznego odkrycia zwłok bezdomnej kobiety w jednym z pustostanów. Wiktor i Maja szybko ustalili, że Krystyna Orczyk została uduszona foliową torbą, a krąg podejrzanych niemal natychmiast objął byłego boksera, który odkrył ciało i zataił przed policją swoją bliską więź z ofiarą. Śledczy wzięli pod lupę również byłego męża zmarłej, Dariusza, jednak jego zeznania dotyczące rzekomych długów i nałogów Krystyny błyskawicznie zaczęły tracić na wiarygodności. Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej, gdy pijany napastnik niespodziewanie zaatakował Serafina, wprowadzając do dochodzenia dodatkowy chaos. W tle tych dramatycznych wydarzeń narastało napięcie związane z ostatnią interwencją Artura Cieślaka, która postawiła policjantów w trudnym położeniu. Pora przekonać się, dokąd ostatecznie zaprowadzą te wszystkie ślady w najnowszej odsłonie serialu.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 139 - streszczenie

Patrycja i Maksym wyjaśniają okoliczności zabójstwa 20-letniego Pawła Lebiody, którego ojciec jest wpływową postacią w środowisku gdyńskich kibiców. Trop początkowo prowadzi do krwawych porachunków stadionowych, co skłania ojca ofiary do przeprowadzenia ataku na lokal należący do konkurencyjnej grupy. To gwałtowne zdarzenie kończy się masową bójką oraz zatrzymaniem Dudziaka przez wezwane na miejsce służby. Policjanci analizują jednak dane z logowań telefonów, które niespodziewanie wykluczają udział ludzi Dudziaka w samym zdarzeniu. Wkrótce śledczy odkrywają, że zamordowany Paweł potajemnie współpracował z organami ścigania. W tym samym czasie Pietras zapoznaje się z wynikami badań medycznych, które odbierają mu nadzieję na posiadanie zdrowego potomstwa.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 139 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial o policjantach z Gdańska i Gdyni cieszy się sporą popularnością, dlatego warto wiedzieć, kiedy dokładnie nastąpi emisja kolejnej odsłony tej opowieści. Produkcja jest regularnie nadawana w wieczornym paśmie, co pozwala na spokojne zapoznanie się z nowymi faktami w prowadzonych śledztwach. Stacja telewizyjna przygotowała premierę tego konkretnego epizodu na koniec miesiąca. Odcinek numer 139 serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" będzie można obejrzeć 29 kwietnia 2026 roku o godzinie 21:30 na kanale TV4.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

Jeśli szukacie mocnych opowieści o walce z przestępczością zorganizowaną w nadmorskim klimacie, ten tytuł na pewno przypadnie wam do gustu. Elitarna jednostka dowodzona przez nadinspektora Gołaszewskiego nie bawi się w uprzejmości i często działa na granicy przepisów, by oczyścić port z narkotyków i przemytu. Każdy kolejny przypadek pokazuje, jak skomplikowane mogą być powiązania między światem biznesu a mafijnym podziemiem. To świetna propozycja dla osób lubiących dynamiczną akcję i wyraziste postacie policyjne. W serialu występują:

Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)

Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)

Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)

Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)

Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)

Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)

Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)

Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)

Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)

Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)