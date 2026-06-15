Zatrzymanie na A1. Wpadł poszukiwany przez Interpol za narkotyki

Przekroczył prędkość na A1. Tak wpadł poszukiwany międzynarodowym listem gończym

Do zdarzenia doszło na rybnickim odcinku autostrady A1, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 110 km/h. Kierowca mercedesa zignorował przepisy, nie tylko jadąc znacznie szybciej, ale również nieprawidłowo zajmując lewy pas ruchu. Jego niebezpieczne zachowanie na drodze przykuło uwagę patrolu z Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach, który natychmiast podjął interwencję. Precyzyjny pomiar prędkości potwierdził wykroczenie, co stało się podstawą do zatrzymania pojazdu do kontroli, która miała nieoczekiwany finał.

Zatrzymany na Śląsku. Od 7 lat ścigał go Interpol za narkotyki

Podczas sprawdzania danych 43-letniego kierowcy w policyjnych systemach informatycznych na jaw wyszły szokujące fakty. Okazało się, że obywatel Ukrainy jest od 2019 roku poszukiwany międzynarodowym listem gończym, który został za nim wystawiony na Białorusi. Mężczyzna był ścigany w związku z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej i handlem narkotykami. Jak ustalili policjanci, nie był to jego pierwszy konflikt z prawem, ponieważ w przeszłości był już zatrzymywany na terenie Unii Europejskiej. Teraz 43-latek trafił do policyjnego aresztu i zostanie wobec niego wszczęte postępowanie ekstradycyjne.

Źródło: Policja.pl