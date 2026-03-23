"Gliniarze", odcinek 1173: Spięcie między detektywami zmusza Szwarca do podjęcia decyzji, której skutki odczuje cały wydział

Ostatni odcinek serialu „Gliniarze” z pewnością dostarczył widzom solidnej dawki emocji i trzymającej w napięciu intrygi. Wszystko zaczęło się od znalezienia na drodze pod Warszawą rannego młodego mężczyzny, którego życia, niestety, nie udało się uratować. Szybko wyszło na jaw, że padł on ofiarą brutalnego pobicia, co natychmiast postawiło na nogi Natalię i Kubę. W poszukiwaniu osoby, z którą ofiara spędziła ostatnie chwile, detektywi trafili na trop prowadzący do domu wynajmowanego przez tajemniczą rodzinę. Rozwiązanie tej kryminalnej zagadki okazało się prawdziwym wyścigiem z czasem, zanim doszłoby do kolejnego zabójstwa. Zobaczmy, jaką sprawę przyniesie detektywom kolejny dzień.

"Gliniarze" odc. 1173 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Interpol będzie na tropie groźnych handlarzy żywym towarem, którzy planują przerzut porwanych na Wschodzie młodych kobiet. Sprawę komplikuje podejrzenie, że przestępcy mają swojego informatora w szeregach policji, co zagraża całej operacji. Śledztwo zostaje powierzone podkomisarzowi Olgierdowi Mazurowi i starszemu aspirantowi Krzysztofowi Chrobocińskiemu. Niestety, między doświadczonymi detektywami dochodzi do poważnego konfliktu, który zmusza szefa CBP, Szwarca, do podjęcia natychmiastowych działań. Jego trudna decyzja będzie miała poważne konsekwencje, które odczuje cały wydział.

"Gliniarze" odc. 1173 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z niecierpliwością wyczekują na kolejny pełen emocji epizod swojego ulubionego serialu kryminalnego. Nadchodzące wydarzenia z pewnością dostarczą wielu niezapomnianych wrażeń i zwrotów akcji. Dla wszystkich fanów, którzy już teraz planują swój wieczór z "Gliniarzami", mamy oficjalne informacje dotyczące emisji. Premierowy odcinek 1173 zostanie wyemitowany w poniedziałek, 30 marca 2026 roku, o godzinie 17:00 na antenie telewizji Polsat.

"Gliniarze" - opis serialu i obsada

"Gliniarze" to serial, który od lat przyciąga przed ekrany rzesze fanów, spragnionych dynamicznej akcji i policyjnych intryg. Każdy odcinek zabiera nas w sam środek mrocznego, warszawskiego półświatka, gdzie najlepsi detektywi stawiają czoła brutalnej przestępczości. Widzowie śledzą ich zmagania nie tylko na polu zawodowym, ale także w życiu prywatnym, co dodaje produkcji głębi. To opowieść o walce dobra ze złem, w której stawką jest ludzkie życie. W serialu występują m.in.:

Arkadiusz Krygier (jako Olgierd Mazur)

Radosław Rutkowski (jako Krzysztof Chrobociński)

Ewelina Ruckgaber (jako Natalia Nowak)

Piotr Mróz (jako Kuba Roguz)

Aleksander Mackiewicz (jako Adam Bogusz)

Natalia Brudniak (jako Olga Lipska)

Zbigniew Kozłowski (jako Robert Szwarc)

Monika Miller (jako Żaneta Kujawska)

Aleksandra Fronczak (jako Danuta Wszołek)

Michał Głowacki (jako Dariusz Szymczak)

Helena Chorzelska (jako Dominika Sęk)

Przemysław Saleta (jako Artur Król)

Oliwia Bieniuk (jako Julia Szwarc)