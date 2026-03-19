"Gliniarze", odcinek 1171: Policjanci odkrywają, że za brutalnym atakiem stoi młodociana szajka planująca brawurowy skok

Ostatni odcinek serialu "Gliniarze" z pewnością nie pozwolił fanom na chwilę wytchnienia, rzucając jedną z głównych bohaterek w sam środek dramatycznych wydarzeń. Wszystko zaczęło się, gdy Majka odebrała alarmujący telefon od znajomej, która stała się ofiarą przemocy domowej. Policjantka bez wahania postanowiła interweniować, jednak jej działania przyniosły niestety fatalne konsekwencje. W śledztwo natychmiast zaangażowali się Olgierd i Krzysiek, próbując wyjaśnić, co tak naprawdę się stało. W efekcie cała sytuacja sprawiła, że zawodowa przyszłość jednej z najlepszych funkcjonariuszek CBP stanęła pod ogromnym znakiem zapytania. Czego zatem możemy spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Gliniarze" odc. 1171 - streszczenie
W najnowszym odcinku detektywi zmierzą się z falą kradzieży rowerów, która przybiera na sile. Sprawa nabiera dramatycznego obrotu, gdy przestępcy brutalnie atakują członka klubu judo, który w wyniku pobicia trafia do szpitala. W toku śledztwa funkcjonariusze dochodzą do wniosku, że nie mają do czynienia z przypadkowymi złodziejami, lecz z doskonale zorganizowaną szajką młodocianych bandytów. Policjanci muszą działać pod presją czasu, ponieważ dowiadują się, że grupa planuje kolejny, znacznie bardziej brawurowy skok. Rozpoczyna się wyścig z czasem, by powstrzymać przestępców, zanim będzie za późno.
"Gliniarze" odc. 1171 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani popularnego serialu kryminalnego z pewnością z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń w sprawie gangu rowerowego. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, gwarantując dużą dawkę akcji i trzymających w napięciu zwrotów akcji. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić kolejnych perypetii ulubionych bohaterów, mamy najważniejsze informacje dotyczące emisji. Premierowy 1171. odcinek serialu "Gliniarze" zostanie wyemitowany 26 marca 2026 roku o godzinie 17:00 na antenie telewizji Polsat.
"Gliniarze" - opis serialu i obsada
"Gliniarze" to serial, który od lat dostarcza widzom potężną dawkę adrenaliny, wrzucając ich w sam środek dynamicznych akcji policyjnych w Warszawie. Każdy odcinek to nowa, wciągająca sprawa kryminalna, która wymaga od detektywów wykazania się sprytem i determinacją w walce z przestępczością. To fascynujące spojrzenie na codzienną pracę funkcjonariuszy, gdzie stawką jest ludzkie życie, a niebezpieczeństwo czai się na każdym kroku. Produkcja niezmiennie przyciąga przed ekrany rzesze wiernych fanów. Obsada tego serialu to m.in.:
- Arkadiusz Krygier jako Olgierd Mazur
- Radosław Rutkowski jako Krzysztof Chrobociński
- Ewelina Ruckgaber jako Natalia Nowak
- Piotr Mróz jako Kuba Roguz
- Aleksander Mackiewicz jako Adam Bogusz
- Natalia Brudniak jako Olga Lipska
- Zbigniew Kozłowski jako Robert Szwarc
- Monika Miller jako Żaneta Kujawska
- Aleksandra Fronczak jako Danuta Wszołek
- Michał Głowacki jako Dariusz Szymczak
- Helena Chorzelska jako Dominika Sęk
- Przemysław Saleta jako Artur Król
- Oliwia Bieniuk jako Julia Szwarc