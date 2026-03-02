"Sprawiedliwi. Trójmiasto", odcinek 109: Mroczne sekrety zamordowanego nauczyciela prowadzą śledczych do recydywisty

Ostatni odcinek serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" z pewnością nie pozwolił fanom na nudę, serwując im skomplikowaną zagadkę kryminalną. Gołaszewski i Serafin prowadzili śledztwo w sprawie zabójstwa kaprala Mirosława Zieńczyka, zastrzelonego we własnym domu. Pierwsze tropy doprowadziły ich do byłego żołnierza, Tomasza Lobańskiego, który miał konflikt z ofiarą i został usunięty z armii. Gdy wydawało się, że schwytanie podejrzanego to tylko kwestia czasu, jego przesłuchanie przyniosło zaskakujący zwrot akcji i zupełnie nową wersję wydarzeń. W tle tych dramatycznych chwil cała komenda przygotowywała pożegnanie dla Alicji, nieświadoma jej problemów zdrowotnych. Jak widać, pozory mogą mylić, a osobiste dramaty bohaterów potęgują napięcie.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 109 - streszczenie

Nadchodzący odcinek rozpocznie się od makabrycznego znaleziska na brzegu rzeki, gdzie odkryte zostanie ciało nauczyciela historii, Józefa Kowalskiego. Dochodzenie w tej sprawie poprowadzą śledczy Wiktor i Maja, którzy szybko odkryją, że życie ofiary miało swoje mroczne sekrety. W toku śledztwa wyjdzie na jaw, że zmarły borykał się z problemem alkoholowym i korzystał z usług prostytutek. Główny trop w sprawie prowadzi do recydywisty, Włodka Leśniaka, co stawia go w kręgu podejrzanych. Równocześnie detektywi zajmą się drugą, równie niepokojącą sprawą dotyczącą rozkopanego grobu i zaginionych z niego zwłok.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" odc. 109 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekujący kolejnych zagadek kryminalnych w Trójmieście już wkrótce będą mogli śledzić dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Najnowszy odcinek przyniesie kolejne skomplikowane śledztwo, które z pewnością przyciągnie przed ekrany rzesze widzów. Warto już teraz zarezerwować sobie czas na wieczorny seans, aby nie przegapić żadnego szczegółu z tej wciągającej historii. Premierowa emisja 109. odcinka serialu "Sprawiedliwi. Trójmiasto" odbędzie się w poniedziałek, 9 marca 2026 roku, o godzinie 21:30 na antenie TV4.

"Sprawiedliwi. Trójmiasto" - opis serialu i obsada

Serial "Sprawiedliwi. Trójmiasto" to pozycja obowiązkowa dla wszystkich miłośników mocnego, policyjnego kina. Produkcja skupia się na losach elitarnej jednostki, która stawia czoła najgroźniejszym przestępcom w Trójmieście, od gangów narkotykowych po siatki handlujące ludźmi. Nasi bohaterowie często muszą działać na granicy prawa, by dopaść bezwzględnych kryminalistów, co gwarantuje emocje na najwyższym poziomie. Za sukcesem serialu stoi nie tylko wciągająca fabuła, ale i świetnie dobrana obsada. W serialu występują m.in.:

Artur Dziurman (jako Roman "Musashi" Gołaszewski)

Jerzy Zelnik (jako Paweł Lipiec)

Aleksandra Gałczyńska (jako Alicja Lipiec)

Rafał Cieluch (jako Damian "Oczko" Gzymski)

Angelika Kurowska (jako Patrycja Berg)

Kamil Szklany (jako Maksym Pietras)

Dariusz Toczek (jako Kosma Janicki)

Zuzanna Motorniuk (jako Magdalena "Biała" Białowąs)

Katarzyna Pośpiech (jako Paulina Kiszczak)

Robert Gulaczyk (jako Łukasz Szreder)