Powrót do mrocznego Gotham w nowej książce

Dla rzeszy fanów, wspominających seanse kinowe z końcówki lat 80., adaptacja w reżyserii Tima Burtona to wciąż nieprześcigniony wzór opowieści o Mrocznym Rycerzu. Niezwykły klimat, gotyckie scenerie oraz brawurowo zagrany, targany wewnętrznymi demonami Bruce Wayne ukształtowały dzisiejszą popkulturę. Tę ogromną wartość dostrzega również amerykański pisarz, ekspert od komiksów John Jackson Miller.

Jak stwierdził na łamach serwisu komiksopedia.pl: „Zawsze uważałem, że to najważniejszy film komiksowy w historii, a nie tylko najważniejszy film o superbohaterach czy o Batmanie”. Ta niezwykła miłość do pierwowzoru skłoniła go do napisania powieści „Batman: Odrodzenie” (ang. Batman: Resurrection), pełniącej rolę oficjalnego łącznika pomiędzy pierwszą częścią a obrazem „Powrót Batmana” z 1992 roku.

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Co działo się z Vicky Vale? Fani Batmana poznają prawdę

Wydarzenia przedstawione w nowej powieści mają miejsce zaledwie pięć miesięcy po dramatycznym finale w katedrze w Gotham. I choć filmowy Joker poległ, jego ludzie wciąż sieją strach na ulicach, z czym mierzyć się musi Bruce Wayne, borykając się z konsekwencjami swojej krucjaty. Ogromną atrakcją dla fanów będzie niewątpliwie rozbudowanie wątków postaci, które w kolejnych ekranizacjach pominięto. Dzieło rozwija historię dziennikarki Vicky Vale i Alexandra Knoxa, zaspokajając w końcu wieloletnią ciekawość fanów.

Na łamach „Odrodzenia” powracają również Max Shreck czy Selina Kyle, co pozwala czytelnikom jeszcze mocniej wejść w burtonowski świat. John Jackson Miller z ogromną pieczołowitością potraktował materiał wyjściowy. Zadbał o wiarygodne przedstawienie relacji pomiędzy kluczowymi postaciami, w tym początków niełatwej współpracy obrońcy Gotham z komisarzem Gordonem.

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Batman jako detektyw: Zaskakujące oblicze Mrocznego Rycerza

Powieść rzuca nowe światło na inkarnację Mrocznego Rycerza z twarzą Michaela Keatona. Twórca nowej odsłony nie skupił się tylko na akcji, lecz uwypuklił niezwykły zmysł detektywistyczny obrońcy miasta. Ukazany tu Bruce Wayne to przede wszystkim analityk, bezkompromisowo dążący do odkrycia prawdy w przesiąkniętym fałszem Gotham.

Batman nie zajmuje się po prostu obijaniem przestępców. Jest przede wszystkim specem od rozwiązywania zagadek kryminalnych. To ważna część tożsamości tej postaci. Potrafi dokonać takich cudów, jakich inni bohaterowie w ogóle nie byliby w stanie wziąć pod uwagę. Doskonale wie, jak wykorzystać umiejętności obserwacyjne i zdolność rozumowania, które rozwijał latami z pomocą Alfreda. W ten sposób dostrzega niewidoczną dla innych prawdę - podkreśla John Jackson Miller.

„Batman: Odrodzenie”: Kiedy premiera w Polsce?

Dla czytelników, ukształtowanych na burtonowskich adaptacjach, ta książka stanowi niezwykłą podróż do przeszłości. Otrzymują bohatera, który nie przypomina bezdusznego terminatora, a jest wciąż uczącym się swojego fachu, zwykłym śmiertelnikiem. Odbiorcy mogą śledzić pierwsze próby użycia charakterystycznych gadżetów (m.in. batarangu) oraz naukę budowania zaufania względem najbliższych współpracowników.

Polska edycja powieści „Batman: Odrodzenie” pióra Johna Jacksona Millera, za której przekład odpowiada Kuba Kozłowski, trafi na sklepowe półki 2 października 2026 roku. Jednak najbardziej niecierpliwi fani, którzy zamówili książkę w przedsprzedaży wydawnictwa Vesper, otrzymają swoje egzemplarze już w ostatnich dniach września.