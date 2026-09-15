Nowa czołówka "Na Wspólnej" i zmiany w obsadzie. Wiemy, kto znika, a kto dołącza

Zmiany w obsadzie "Na Wspólnej" jesienią! To dlatego wielu aktorów nie ma w nowej czołówce?

To nie pierwszy raz, kiedy twórcy decydują się na modyfikację czołówki "Na Wspólnej", co wiąże się nie tylko z premierą nowego sezonu w TVN, ale również z roszadami personalnymi w kultowej produkcji. Brak Marii Zięby (w którą wcielała się nieżyjąca już Bożena Dykiel) w odświeżonym intro jest w pełni zrozumiały po śmierci serialowej postaci, jednak widzowie zastanawiają się, czy to koniec pożegnań z obsadą.

Czy inni aktorzy, których nie zobaczyliśmy w nowym otwarciu, znikną jesienią z serialu? Twórcy "Na Wspólnej" stanowczo odcinają się od pogłosek dotyczących masowych zwolnień i podkreślają, że zespół aktorski zostaje w dotychczasowym kształcie. Zmiana czołówki ma na celu zaprezentowanie zarówno weteranów, jak i nowych członków obsady, a także podkreślenie wielowątkowości świata przedstawionego.

Dla miłośników "Na Wspólnej" to niezwykle uspokajająca informacja, zwłaszcza że wielu obawiało się, iż odświeżone intro oznacza pożegnanie z ulubionymi bohaterami. Zatem znana i lubiana ulica Wspólna nadal będzie domem dla postaci, których perypetie przyciągają przed ekrany tłumy widzów, jednak w nieco bardziej nowoczesnym, uwspółcześnionym klimacie.

W zaktualizowanej czołówce "Na Wspólnej" u boku Krzysztofa Smolnego, granego przez Łukasza Konopkę, nie pojawia się Basia (Grażyna Wolszczak). Zarówno Kasia Żbik (Julia Chatys), jak i Ola (Marta Wierzbicka) występują bez swoich serialowych mężów – Darka (Michał Mikołajczak) i Mariusza Czerskiego (Mariusz Zaniewski). Brakuje również partnerów życiowych najstarszych bohaterów produkcji, m.in. Romana Hoffera (Waldemar Obłoza), Moniki (Sylwia Gliwa), Żanety (Anna Guzik), a także Marty (Joanna Jabłczyńska), Kamila (Kazik Mazur) i Igora (Jakub Wesołowski).

Nowe aktorki w obsadzie "Na Wspólnej" i odświeżonej czołówce

Do grona aktorów występujących w "Na Wspólnej" dołączyła Edyta Jungowska, grająca Dorotę Zakrzewską, którą można już wypatrzyć w odświeżonej czołówce. W introwideo pojawia się też uwielbiana przez widzów Brygida, w którą wciela się Maja Wolska. Kolejną głośną nowością w jesiennej ramówce jest angaż Kamilli Baar, która w czołówce zadebiutowała jako lekarka Oriana Warska.

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