Kamilla Baar dołącza do "Na Wspólnej". Zagra lekarkę z mroczną przeszłością i dawną ukochaną Nalepy

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-09-15 12:11

Jesienią w serialu "Na Wspólnej" zobaczymy Kamillę Baar, która zadebiutowała już w odświeżonej czołówce. Aktorka, doskonale znana widzom z roli Hany Goldberg w "Na dobre i na złe", powraca na ekrany jako lekarka, tym razem w produkcji stacji TVN. W październikowych odcinkach poznamy doktor Orianę Warską, która stoczy zaciętą walkę z Nalepą (w tej roli Przemysław Sadowski). Jak się wkrótce okaże, Lwa i Orianę przed laty łączyło płomienne uczucie. Co ciekawe, na planie "Na Wspólnej" Kamilla Baar spotka swojego byłego partnera. Poznaj więcej szczegółów na temat jej nowej roli.

Kamilla Baar jako Oriana Warska w serialu Na Wspólnej. O jej nowej roli lekarki przeczytasz na Eska.
Autor: TVN/ Materiały prasowe Na Wspólnej. Oriana Warska (Kamilla Baar)

Kamilla Baar dołącza do obsady "Na Wspólnej" w roli Oriany Warskiej. Kim jest jej bohaterka?

Odświeżona czołówka serialu "Na Wspólnej" zdradziła już pojawienie się Kamilli Baar. Aktorka wcieli się w postać kardiolożki Oriany Warskiej, a na ekranie zobaczymy ją dopiero w październikowych odcinkach premierowych. Kim dokładnie będzie nowa bohaterka i czy zagości w obsadzie na stałe? Jak zapowiadają twórcy, wątek Oriany ma być jednym z najmocniejszych punktów jesiennego sezonu.

Kamilla Baar wielokrotnie wcielała się już w postacie lekarek. Widzowie pokochali ją jako Hanę Goldberg w "Na dobre i na złe" oraz Magdę z "Echa serca". Sama aktorka zdradziła, że jej nowa postać, Oriana Warska, wyląduje w samym centrum szpitalnych konfliktów. Przed nią ostre starcie z Lwem Nalepą o posadę zastępcy dyrektora do spraw medycznych.

Konflikt Oriany i Nalepy od samego początku dostarczy widzom "Na Wspólnej" wielu emocji. Oboje dysponują silnymi charakterami, ogromnymi ambicjami i są przekonani o własnej racji w kwestii dobra szpitala. Wkrótce na jaw wyjdzie również ich wspólna przeszłość – Lew i Oriana byli kiedyś w związku.

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- Kardiolog Oriana przyjeżdża tutaj w tajemniczym uczuciowym wątku związanym z Lwem Nalepą. To jest bardzo ciekawe, bo moja bohaterka jest pionierką w takich operacjach kardiologicznych, które są wykonywane w Ameryce, a ona przywozi tę wiedzę do Polski. Właśnie tutaj, w tym warszawskim szpitalu, gdzie pracuje Lew Nalepa, ona ma szansę tę swoją pokazową operację przeprowadzić. No i przecinają się te ich ścieżki. Zostaje w zespole, bo jest bardzo dobra w tym, co robi. Wiemy, że Oriana ma za sobą bardzo trudne, kobiece, dramatyczne przeżycia. I na pewno jest to osoba z przeszłością. Tyle mogę powiedzieć, myślę, że nie warto więcej...

Na Wspólnej. Znana aktorka w nowej czołówce też dołączy do obsady! Kamilla Baar zagra z byłym mężem. Lekarka Oriana będzie ukochaną Nalepy - ZDJĘCIA
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– wyznała Kamilla Baar, zapowiadając rozwój wydarzeń.

Co dalej z Orianą Warską w "Na Wspólnej"?

Oriana Warska to wybitna specjalistka w dziedzinie kardiochirurgii, posiadająca ogromne międzynarodowe doświadczenie zdobyte w Stanach Zjednoczonych, gdzie zyskała szacunek w świecie medycyny. Lew Nalepa poznał jednak Orianę od zupełnie innej strony podczas ich dawnego romansu. To właśnie Warska zwycięży w walce o stanowisko dyrektorskie, po czym na stałe zadomowi się w szpitalu, znacząco wpływając na pracę całego personelu. Złożona relacja Oriany i Nalepy wywoła też sporo chaosu w życiu ich bliskich – Weroniki (Renata Dancewicz) oraz męża nowej lekarki, Zbyszka.

Życie prywatne Kamilli Baar. Spotkanie na planie "Na Wspólnej" z byłym partnerem

W przeszłości Kamilla Baar była żoną aktora Wojciecha Solarza, z którym wzięła rozwód w 2009 roku. Ze związku z Wojciechem Błachem ma piętnastoletniego syna Bruna. Praca na planie "Na Wspólnej" zaowocuje spotkaniem z byłym partnerem – Wojciech Błach od wielu lat kreuje tam postać Wojtka Szulca. W 2015 roku aktorka ponownie stanęła na ślubnym kobiercu, wiążąc się z adwokatem Piotrem Kochańskim, jednak to małżeństwo zakończyło się rozwodem w marcu 2021 roku.

Na Wspólnej. Nowa czołówka od września! Będą zmiany w obsadzie

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