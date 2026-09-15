Kamilla Baar dołącza do "Na Wspólnej". Zagra lekarkę z mroczną przeszłością i dawną ukochaną Nalepy

Kamilla Baar dołącza do obsady "Na Wspólnej" w roli Oriany Warskiej. Kim jest jej bohaterka?

Odświeżona czołówka serialu "Na Wspólnej" zdradziła już pojawienie się Kamilli Baar. Aktorka wcieli się w postać kardiolożki Oriany Warskiej, a na ekranie zobaczymy ją dopiero w październikowych odcinkach premierowych. Kim dokładnie będzie nowa bohaterka i czy zagości w obsadzie na stałe? Jak zapowiadają twórcy, wątek Oriany ma być jednym z najmocniejszych punktów jesiennego sezonu.

Kamilla Baar wielokrotnie wcielała się już w postacie lekarek. Widzowie pokochali ją jako Hanę Goldberg w "Na dobre i na złe" oraz Magdę z "Echa serca". Sama aktorka zdradziła, że jej nowa postać, Oriana Warska, wyląduje w samym centrum szpitalnych konfliktów. Przed nią ostre starcie z Lwem Nalepą o posadę zastępcy dyrektora do spraw medycznych.

Konflikt Oriany i Nalepy od samego początku dostarczy widzom "Na Wspólnej" wielu emocji. Oboje dysponują silnymi charakterami, ogromnymi ambicjami i są przekonani o własnej racji w kwestii dobra szpitala. Wkrótce na jaw wyjdzie również ich wspólna przeszłość – Lew i Oriana byli kiedyś w związku.

- Kardiolog Oriana przyjeżdża tutaj w tajemniczym uczuciowym wątku związanym z Lwem Nalepą. To jest bardzo ciekawe, bo moja bohaterka jest pionierką w takich operacjach kardiologicznych, które są wykonywane w Ameryce, a ona przywozi tę wiedzę do Polski. Właśnie tutaj, w tym warszawskim szpitalu, gdzie pracuje Lew Nalepa, ona ma szansę tę swoją pokazową operację przeprowadzić. No i przecinają się te ich ścieżki. Zostaje w zespole, bo jest bardzo dobra w tym, co robi. Wiemy, że Oriana ma za sobą bardzo trudne, kobiece, dramatyczne przeżycia. I na pewno jest to osoba z przeszłością. Tyle mogę powiedzieć, myślę, że nie warto więcej...

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– wyznała Kamilla Baar, zapowiadając rozwój wydarzeń.

Co dalej z Orianą Warską w "Na Wspólnej"?

Oriana Warska to wybitna specjalistka w dziedzinie kardiochirurgii, posiadająca ogromne międzynarodowe doświadczenie zdobyte w Stanach Zjednoczonych, gdzie zyskała szacunek w świecie medycyny. Lew Nalepa poznał jednak Orianę od zupełnie innej strony podczas ich dawnego romansu. To właśnie Warska zwycięży w walce o stanowisko dyrektorskie, po czym na stałe zadomowi się w szpitalu, znacząco wpływając na pracę całego personelu. Złożona relacja Oriany i Nalepy wywoła też sporo chaosu w życiu ich bliskich – Weroniki (Renata Dancewicz) oraz męża nowej lekarki, Zbyszka.

Życie prywatne Kamilli Baar. Spotkanie na planie "Na Wspólnej" z byłym partnerem

W przeszłości Kamilla Baar była żoną aktora Wojciecha Solarza, z którym wzięła rozwód w 2009 roku. Ze związku z Wojciechem Błachem ma piętnastoletniego syna Bruna. Praca na planie "Na Wspólnej" zaowocuje spotkaniem z byłym partnerem – Wojciech Błach od wielu lat kreuje tam postać Wojtka Szulca. W 2015 roku aktorka ponownie stanęła na ślubnym kobiercu, wiążąc się z adwokatem Piotrem Kochańskim, jednak to małżeństwo zakończyło się rozwodem w marcu 2021 roku.