W ostatnich odcinkach „Splątanych losów” najważniejsze było to, jak Mine odnajduje się w nowym miejscu. Mine poszła z Suzan na spacer. Dzięki temu lepiej poznała sąsiadów i dostała od nich drobny upominek. Potem Pinar zabrała ją do kawiarni Deniza i Mine choć na chwilę mogła zapomnieć o codziennych problemach. W tym czasie Burak próbował zbliżyć się do Yasemin. Wymyślił nawet grę, żeby łatwiej przełamać lody. W domu szybko zrobiło się gęsto, kiedy Ayfer pokłóciła się z Leman. Czy te napięcia odbiją się na kolejnych wydarzeniach?

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"Splątane losy" odc. 28 - streszczenie

Wieść o tym, że Halil może sprzedać dom, szybko rozchodzi się po okolicy i wywołuje spore poruszenie. Mine przypadkiem podsłuchuje rozmowę Münevver z Yasemin i zaczyna czuć, że siostra ją odtrąca. Rozbita Mine szuka wsparcia u babci. Ta próbuje ją uspokoić, a przy okazji wraca do dawnego konfliktu z Pakize. Ayfer tłumaczy mężowi, że jej reakcja bierze się ze strachu przed utratą domu. Halil nie chce o tym słyszeć i nie zamierza rozważać przeprowadzki.

"Splątane losy" odc. 28 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Widzowie czekają na dalszy ciąg wątku związanego z tajemniczą przeszłością rodziny Ketenci. Nowe sceny zobaczymy już wkrótce na antenie TVP1. Warto zapisać sobie godzinę emisji, żeby nie przegapić odcinka. 28. odcinek „Splątanych losów” TVP1 pokaże 21 sierpnia 2026 roku o 14:00.

"Splątane losy" - opis serialu i obsada

„Splątane losy” to turecki serial obyczajowy o losach rodziny Münevver. Wszystko komplikuje się, gdy na progu pojawia się kilkuletnia Mine. Okazuje się, że to nieznana wcześniej wnuczka seniorki rodu. To zmusza bohaterów do powrotu do dawnych błędów i do rozliczenia się z rozpadem rodzinnych więzi sprzed lat. Serial łączy wątek uczucia między Yasemin a młodym lekarzem Burakiem z historią o walce o dom i rodzinę. W serialu występują:

Nilgün Kasapbaşoğlu (jako Münevver Ketenci)

Kayra Aleyna Zabcı (jako Yasemin Kardan)

Emir Gülsever (jako Burak)

Hazal Güzel (jako Mine)

Şerif Bozkurt (jako Halil)

Yeşim Ceylan (jako Ayfer)