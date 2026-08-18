Nowy sezon "M jak miłość". Znamy datę premiery i losy bohaterów po przerwie

Data premiery 1937 odcinka "M jak miłość". Kiedy powrót po wakacjach?

Dwudziesty siódmy sezon popularnej produkcji zagości na ekranach telewizorów od września 2026 roku i potrwa aż do maja kolejnego roku. Miłośnicy formatu muszą wykazać się odrobiną wyrozumiałości, ponieważ premierowe losy rodziny Mostowiaków nie wystartują w pierwszym możliwym terminie, a dopiero tydzień później. Do tego momentu stacja TVP2 będzie przypominać widzom majowe epizody w formie powtórek, odświeżając wątki sprzed letniej przerwy.

Oznacza to drobne przesunięcie w jesiennej ramówce. Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami nadawcy, pierwszy powakacyjny, 1937 odcinek telenoweli zostanie wyemitowany w poniedziałek, 7 września 2026 roku o godzinie 20.55.

Zdrada Artura w "M jak miłość". Co spotka Marysię w nowym sezonie?

Twórcy przygotowali obszerne streszczenie epizodu numer 1937, otwierającego jesienną serię. Scenarzyści zadbali o wyraźne zaznaczenie upływu czasu, dzięki czemu publiczność z łatwością zorientuje się, że od dramatycznego finału z odcinka 1936 minęło już kilka długich tygodni.

Fabuła wznowi bieg po wstrząsającej wymianie ognia w Grabinie, w którą uwikłana była Natalka Mostowiak (Dominika Suchecka). Kontynuowane będą także konsekwencje niewierności Artura Rogowskiego (Robert Moskwa), którego namiętna noc spędzona z Joanną (Dominika Sakowicz) brutalnie odbije się na jego wieloletnim małżeństwie z Marysią (Małgorzata Pieńkowska).

Nękany potężnymi wyrzutami sumienia medyk wróci do żony, usilnie udając, że nic złego nie miało miejsca. Przysięgnie swojej córce Agnes (Amanda Mincewicz) – naocznego świadka jego potajemnego spotkania z młodszą partnerką – całkowite zerwanie znajomości. Aby uwiarygodnić swoje intencje, złoży nawet oficjalną rezygnację z posady w gródeckiej placówce medycznej, jednak w głębi duszy nie potrafi wymazać kochanki z pamięci.

Gdy odrzucona Joanna będzie błagać w 1937 odcinku o ostateczne spotkanie, niewierny małżonek po raz kolejny złamie swoje obietnice i wpadnie w jej objęcia. Para ponownie spędzi ze sobą noc, co będzie ostatecznym potwierdzeniem, że uczucia Rogowskiego bezpowrotnie ulokowały się gdzie indziej.

Jednocześnie nieświadoma całej prawdy Marysia zacznie odczuwać narastający niepokój, podejrzewając, że za dziwnym nastrojem partnera kryje się znacznie poważniejszy problem niż tylko kryzys wieku średniego. Przybita sytuacją, zwróci się o profesjonalne wsparcie do znajomej terapeutki Judyty (Paulina Chruściel), sugerując konieczność specjalistycznej pomocy dla męża.

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Wyniki badań Doroty i przygotowania do ślubu w 1937 odcinku "M jak miłość"

Na początku 27. serii fabuła przeniesie się także do innych mieszkańców Grabiny. Dorota (Iwona Rejzner), która kilkanaście miesięcy wcześniej wygrała walkę ze złośliwym nowotworem mózgu, uda się do warszawskiej kliniki na wizytę kontrolną, odczuwając paniczny lęk przed nową diagnozą onkologiczną. W tym samym czasie jej adoptowany syn Franek (Jarosław Śmigielski) spędzi cały dzień w towarzystwie Bartka (Arkadiusz Smoleński), co zapoczątkuje między nimi niezwykle silną, iście ojcowską więź.

Zbliżać się będzie również termin ceremonii ślubnej Natalki oraz Adama Karskiego (Patryk Szwichtenberg). Wbrew powszechnym zwyczajom, przyszła panna młoda uda się na przymiarki sukni w asyście narzeczonego i córki Hani (Wiktoria Basik). Na jej drodze niespodziewanie pojawi się dyrektor placówki edukacyjnej, Mikołaj Lipiński (Mateusz Kościukiewicz), który po raz kolejny spróbuje zasiać ziarno niepewności, lecz to właśnie małoletnia Hania skutecznie rozprawi się z natrętnym adoratorem.