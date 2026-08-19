W ostatnich odcinkach "Akacjowej 38" nie brakowało dramatów. Blanca w ostatniej chwili powstrzymała Diego przed zabiciem Samuela. Odbył się też chrzest małego Moisesa, który na chwilę przyniósł bohaterom oddech. Riera zrobił ważny krok i oświadczył się Carmen, wierząc, że czeka ich wspólna przyszłość. A gdy inni świętowali, Abascal działał po cichu. Ukraść klucze do mieszkania Felipe i podmienił lekarstwa don Artura. Na ulicy było głośno od wieczorów panieńskiego i kawalerskiego. Antonito zachłysnął się nagłą sławą i zaczął zaniedbywać Lolitę. Do czego doprowadzą te intrygi?

Kalina jeszcze długo będzie mieszać w "Na Wspólnej"? Kasia Gałązka odsłania kulisy | WYWIAD ESKA

"Akacjowa 38" odc. 943 - streszczenie

Po chrzcie Moisesa Riera podejmuje ryzykowną próbę wykradzenia dziecka ze szpitala, ale wszystko kończy się tragedią. Mężczyznę zabija pielęgniarz działający na zlecenie Samuela. Tymczasem Felipe informuje, że Blasco, porywacz Silvii, miał utonąć podczas ucieczki z więzienia. Szybko okazuje się jednak, że to nieprawda. Blasco przeżył, a Abascal przekazuje mu klucze do mieszkania Felipe. Na przyjęciu zorganizowanym z okazji sukcesu Antonita złodzieje kradną nagrodzony projekt jego wynalazku i psują całą atmosferę.

"Akacjowa 38" odc. 943 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

TVP1 nadal pokazuje losy mieszkańców madryckiej kamienicy, więc fani mogą na bieżąco śledzić ich perypetie. Serial wciąż ma wierną widownię, a kolejne odcinki to stały punkt popołudniowego programu wielu osób. Jeśli chcecie być na bieżąco, zaplanujcie seans na popołudnie. Odcinek 943 TVP1 pokaże w czwartek 27 sierpnia 2026 o 18:25.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpański serial kostiumowy, którego akcja toczy się w Madrycie na początku XX wieku. Historia skupia się na lokatorach eleganckiej kamienicy i na tym, jak ścierają się światy bogatych mieszczan i ich służby. Serial przyciąga dopracowaną scenografią i wątkami, w których nie brakuje emocji, dramatów i sekretów. Losy rodzin z Akacjowej od lat splatają się przez tajemnice, konflikty i dawne urazy. W obsadzie są między innymi:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela