Splątane losy, odcinek 85: Ayfer i Halil są bliscy rozwodu, a Remzi zacznie tropić Yasemin [ZDJĘCIA]

Münevver spotka się z Yasemin, ale wnuczka odrzuci jej pomoc w 85. odcinku „Splątanych losów”

Münevver postanowi osobiście porozmawiać z Yasemin. Będzie ona chciała nawiązać bliższą relację z wnuczką i pomóc jej w trudnej sytuacji. Spotkanie nie przyniesie jednak oczekiwanych rezultatów. Yasemin nie zdradzi babci, gdzie ukrywa Pakize, i nie zgodzi się na przyjęcie jej pomocy.

Münevver nie będzie mogła zignorować zagrożenia, jakie ciąży nad jej rodziną. Zatrudni kierowcę, którego zadaniem będzie ochrona Mine. Babcia uzna, że musi zadbać o bezpieczeństwo dziewczynki, zwłaszcza w obliczu niebezpieczeństwa związanego z Tahsinem.

Kerem stanie na drodze Tahsina w 85. odcinku „Splątanych losów”

Tahsin nie zrezygnuje z poszukiwań Yasemin. Pojawi się w szpitalu, licząc na zdobycie informacji o córce. Na jego drodze stanie jednak Kerem, który wyprosi go z placówki. Lekarz nie pozwoli, by mężczyzna swobodnie szukał dziewczyny.

Tymczasem Halil będzie chciał zgłosić Tahsina na policję. Dowie się jednak, że mężczyzna ma czystą kartotekę. Szybko domyśli się, że za takim obrotem spraw może stać Remzi. Próby powstrzymania Tahsina okażą się więc znacznie trudniejsze, niż zakładał.

Ayfer pomyśli o rozwodzie z Halilem. Pinar usłyszy wszystko w 85. odcinku „Splątanych losów”

W domu Halila i Ayfer również będzie niespokojnie. Kobieta zwierzy się Suzan, że rozważa rozwód z mężem. Będzie miała dość problemów i napiętej atmosfery, które od dłuższego czasu towarzyszą ich rodzinie.

Rozmowę przypadkowo usłyszy Pinar. Dziewczyna załamie się na myśl, że jej rodzice mogą się rozstać. Informacja o planach matki będzie dla niej bolesnym ciosem. Nie wiadomo, czy Ayfer zdecyduje się ostatecznie na rozwód, ale jej małżeństwo znajdzie się w poważnym kryzysie.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 85 odcinka

Odcinek 85. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany we wtorek, 10 listopada 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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