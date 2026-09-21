Splątane losy, odcinek 51: Yasemin ma już dość kłamstw! Burak niespodziewanie pojawi się u Firdevs [ZDJĘCIA]

Münevver zapisze Mine do szkoły w 51. odcinku „Splątanych losów”

W 51. odcinku „Splątanych losów” Münevver postanowi tymczasowo zapisać Mine do szkoły znajdującej się w dzielnicy. Będzie to możliwe dzięki dokumentom dziewczynki, które Yasemin przekazała jej w 50. odcinku. Wcześniej brak odpowiednich dokumentów uniemożliwiał Münevver załatwienie formalności związanych z edukacją wnuczki. Teraz jej decyzja jest kolejnym krokiem w zapewnieniu dziewczynce odpowiednich warunków do życia i nauki.

Tahsin liczy na pomoc Remziego w 51. odcinku „Splątanych losów”

Nie mniej nerwowo będzie w wątku Tahsina. Mężczyzna liczy na to, że Remzi pomoże mu odzyskać wolność. W 50. odcinku „Splątanych losów” Tahsin zmusił Remziego do współpracy i zażądał od niego konkretnych wyników poszukiwań Pakize. Remzi znalazł się więc pod presją Tahsina, a jego sytuacja pozostaje bardzo trudna. W 51. odcinku będzie musiał liczyć się z oczekiwaniami mężczyzny, który chce odzyskać wolność i nie zamierza rezygnować z realizacji swojego planu.

Yasemin nie wytrzyma w 51. odcinku „Splątanych losów”

Najważniejsze wydarzenia rozegrają się jednak wokół Yasemin. Pielęgniarka wyzna Şengul, że coraz bardziej ciąży jej ukrywanie przed Burakiem prawdy o matce. Kobieta jest rozdarta, ponieważ jej związek z Burakiem staje się coraz poważniejszy, a jednocześnie nadal nie powiedziała mu wszystkiego. W 48. odcinku „Splątanych losów” Yasemin dowiedziała się, że Burak i Halil ukrywali przed Münevver prawdę o stanie Pakize. Niedługo później, w 50. odcinku, Yasemin i Burak wyznali sobie miłość przez telefon. Teraz ciężar przemilczanej prawdy będzie dla niej jeszcze większy.

Burak pojawi się u Firdevs w 51. odcinku „Splątanych losów”

Yasemin nie będzie mogła przewidzieć, że wkrótce znajdzie się w sytuacji, która dodatkowo skomplikuje jej relację z Burakiem, który niespodziewanie spotka ją u Firdevs.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 51. odcinka

Odcinek 51. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w środę, 23 września 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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