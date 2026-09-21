Splątane losy, odcinek 51: Yasemin ma już dość kłamstw! Burak niespodziewanie pojawi się u Firdevs [ZDJĘCIA]

Spis treści
- Münevver zapisze Mine do szkoły w 51. odcinku „Splątanych losów”
- Tahsin liczy na pomoc Remziego w 51. odcinku „Splątanych losów”
- Yasemin nie wytrzyma w 51. odcinku „Splątanych losów”
- Burak pojawi się u Firdevs w 51. odcinku „Splątanych losów”
- „Splątane losy” – data i godzina emisji 51. odcinka
- „Splątane losy” – opis serialu i obsada
Münevver zapisze Mine do szkoły w 51. odcinku „Splątanych losów”
W 51. odcinku „Splątanych losów” Münevver postanowi tymczasowo zapisać Mine do szkoły znajdującej się w dzielnicy. Będzie to możliwe dzięki dokumentom dziewczynki, które Yasemin przekazała jej w 50. odcinku. Wcześniej brak odpowiednich dokumentów uniemożliwiał Münevver załatwienie formalności związanych z edukacją wnuczki. Teraz jej decyzja jest kolejnym krokiem w zapewnieniu dziewczynce odpowiednich warunków do życia i nauki.
Tahsin liczy na pomoc Remziego w 51. odcinku „Splątanych losów”
Nie mniej nerwowo będzie w wątku Tahsina. Mężczyzna liczy na to, że Remzi pomoże mu odzyskać wolność. W 50. odcinku „Splątanych losów” Tahsin zmusił Remziego do współpracy i zażądał od niego konkretnych wyników poszukiwań Pakize. Remzi znalazł się więc pod presją Tahsina, a jego sytuacja pozostaje bardzo trudna. W 51. odcinku będzie musiał liczyć się z oczekiwaniami mężczyzny, który chce odzyskać wolność i nie zamierza rezygnować z realizacji swojego planu.
Yasemin nie wytrzyma w 51. odcinku „Splątanych losów”
Najważniejsze wydarzenia rozegrają się jednak wokół Yasemin. Pielęgniarka wyzna Şengul, że coraz bardziej ciąży jej ukrywanie przed Burakiem prawdy o matce. Kobieta jest rozdarta, ponieważ jej związek z Burakiem staje się coraz poważniejszy, a jednocześnie nadal nie powiedziała mu wszystkiego. W 48. odcinku „Splątanych losów” Yasemin dowiedziała się, że Burak i Halil ukrywali przed Münevver prawdę o stanie Pakize. Niedługo później, w 50. odcinku, Yasemin i Burak wyznali sobie miłość przez telefon. Teraz ciężar przemilczanej prawdy będzie dla niej jeszcze większy.
Burak pojawi się u Firdevs w 51. odcinku „Splątanych losów”
Yasemin nie będzie mogła przewidzieć, że wkrótce znajdzie się w sytuacji, która dodatkowo skomplikuje jej relację z Burakiem, który niespodziewanie spotka ją u Firdevs.
„Splątane losy” – data i godzina emisji 51. odcinka
Odcinek 51. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany w środę, 23 września 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.
„Splątane losy” – opis serialu i obsada
„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.
Obsada:
- Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
- Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
- Emir Gülsever jako Burak
- Şerif Bozkurt jako Halil
- Yeşim Ceylan jako Ayfer
- Doğaç Gözüdeli jako Kerem
- Zelal Barlas jako Meltem
- İrem Korkmaz jako Ezgi
- Nesrin Yıldırım jako Suzan
- Elifnaz Sabuncu jako Pınar