Barwy szczęścia: Amelia wbije klin między Bruna a Karolinę? Ostre słowa seniorki

Amelia ocenia Karolinę w "Barwach szczęścia"

W 3418. odcinku "Barw szczęścia" widzowie zobaczą zatrzymanie Karoliny w związku ze sfałszowaniem nagrań z monitoringu, mających obciążyć Justina (Jasper Sołtysiewicz). Bruno zmuszony będzie wziąć na barki konsekwencje poczynań swojej ukochanej. Z kolei w 3419. odcinku Amelia usłyszy o kłopotach z prawem swojej synowej i uzna to za powód do głębokiego niepokoju. Zmartwiona matka odbędzie z synem poważną rozmowę, podczas której dobitnie uświadomi mu, z jak bezwzględną i mściwą kobietą się związał. Seniorka nie będzie kryła oburzenia i wprost zabroni Brunowi bagatelizowania tego incydentu.

Poważne ostrzeżenie dla Bruna ze strony matki

Według Amelii ostrożność względem Karoliny to teraz dla Bruna podstawa. Seniorka głośno wyrazi swoje przypuszczenia, że skoro jej synowa potrafiła uknuć tak bezlitosną intrygę przeciwko Justinowi, nic nie stoi na przeszkodzie, by kiedyś zaatakowała również swojego męża. Słowa te uderzą w Stańskiego, który i tak zmaga się z faktem, że ufał kobiecie zamieszanej w brudne zagrywki. Małżeństwo z Karoliną od samego początku było pełne zawirowań, a teraz Bruno otrzyma kolejny powód do wątpliwości.

Bruno zmienia stosunek do Karoliny i podejmuje radykalne kroki

Po wypuszczeniu z aresztu Karolina wróci do hotelu, licząc na szybki powrót do normalności, jednak nie zastanie tam wyrozumiałego męża. Na skutek aresztowania i rad Amelii Bruno potraktuje żonę chłodno, wprowadzając wyraźny dystans. Przedsiębiorca postanowi uderzyć w pozycję zawodową ukochanej, sugerując jej rezygnację z pracy na rzecz dbania o ognisko domowe. To wywoła zdecydowany opór ze strony Karoliny, która nie zechce złożyć broni. W kolejnych epizodach będzie walczyć o swoje wpływy w biznesie, lecz w 3420. odcinku Bruno definitywnie powierzy jej dotychczasowe zadania Justinowi.

Premiera 3419. odcinka "Barw szczęścia" w TVP2

Fani serialu będą mogli obejrzeć 3419. odcinek "Barw szczęścia" na antenie TVP2 w środę, 14 października 2026 roku. Emisja zaplanowana jest na godzinę 20:50.

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