Splątane losy, odcinek 45: Ayfer zwęszy sekret Halila. Zacznie śledzić każdy krok męża [ZDJĘCIA]

Münevver zacznie szukać szkoły dla Mine w 45. odcinku „Splątanych losów”

Münevver postanowi zająć się edukacją Mine. Kobieta zacznie szukać dla wnuczki dobrej szkoły, chcąc zapewnić jej jak najlepsze warunki do nauki i dalszego rozwoju. Po wydarzeniach z poprzednich odcinków coraz bardziej angażuje się w życie dziewczynki.

W 44. odcinku „Splątanych losów” Münevver dowiedziała się, że Pınar zgubiła Mine, a następnie namówiła ją, by nikomu o tym nie mówiła. Kobieta była wściekła i poczuła się zdradzona. Teraz skupi się na tym, aby zapewnić Mine bezpieczeństwo i odpowiednią opiekę.

Ayfer zacznie śledzić Halila w 45. odcinku „Splątanych losów”

Halil od dłuższego czasu ma powody, by obawiać się ujawnienia prawdy. W 42. odcinku „Splątanych losów” okłamał Münevver, tłumacząc zwolnienie Remziego brakiem postępów w poszukiwaniach Yasemin i Pakize. Jednocześnie nadal ukrywał przed nią, że jej córka znajduje się w śpiączce. Remzi zaczął wtedy szantażować Halila, grożąc ujawnieniem tajemnicy.

W 45. odcinku "Splątanych losów" Ayfer zauważy, że Halil coś przed nią ukrywa. Kobieta nie będzie chciała ignorować swoich podejrzeń i postanowi sprawdzić, co dzieje się za jej plecami. Zacznie śledzić męża, uważnie obserwując jego zachowanie i każdy kolejny krok.

Burak i Yasemin spotkają się w tajemnicy w 45. odcinku „Splątanych losów”

Burak i Yasemin ponownie spotkają się potajemnie w szpitalu. Oboje nadal będą ukrywać swoją relację przed otoczeniem. Ich związek już wcześniej wzbudzał zainteresowanie pracowników szpitala. W 39. odcinku „Splątanych losów” para postanowiła nikomu o nim nie mówić, a w 41. odcinku Şengül zaczęła podejrzewać, że między lekarzem i pielęgniarką coś się dzieje. Yasemin będzie musiała jednocześnie mierzyć się z nieprzychylnym zachowaniem Meltem. Kobieta nie przestanie atakować jej na izbie przyjęć i utrudniać jej pracy.

Yasemin zadzwoni do Mine w 45. odcinku „Splątanych losów”

Mimo problemów w szpitalu Yasemin znajdzie chwilę na rozmowę z Mine. Zadzwoni do dziewczynki, która bardzo ucieszy się z kontaktu z siostrą. Dla Yasemin będzie to ważny moment, szczególnie że jej relacja z Mine ma dla niej coraz większe znaczenie. W 43. odcinku „Splątanych losów” Yasemin powiedziała Mine, że od tej pory będzie dzwonić do niej codziennie. Obietnica ta pokazuje, jak bardzo zależy jej na utrzymaniu kontaktu z dziewczynką.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 45. odcinka

Odcinek 45. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany we wtorek, 15 września 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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