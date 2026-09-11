Splątane losy, odcinek 45: Ayfer zwęszy sekret Halila. Zacznie śledzić każdy krok męża [ZDJĘCIA]

Spis treści
- Münevver zacznie szukać szkoły dla Mine w 45. odcinku „Splątanych losów”
- Ayfer zacznie śledzić Halila w 45. odcinku „Splątanych losów”
- Burak i Yasemin spotkają się w tajemnicy w 45. odcinku „Splątanych losów”
- Yasemin zadzwoni do Mine w 45. odcinku „Splątanych losów”
- „Splątane losy” – data i godzina emisji 45. odcinka
- „Splątane losy” – opis serialu i obsada
Münevver zacznie szukać szkoły dla Mine w 45. odcinku „Splątanych losów”
Münevver postanowi zająć się edukacją Mine. Kobieta zacznie szukać dla wnuczki dobrej szkoły, chcąc zapewnić jej jak najlepsze warunki do nauki i dalszego rozwoju. Po wydarzeniach z poprzednich odcinków coraz bardziej angażuje się w życie dziewczynki.
W 44. odcinku „Splątanych losów” Münevver dowiedziała się, że Pınar zgubiła Mine, a następnie namówiła ją, by nikomu o tym nie mówiła. Kobieta była wściekła i poczuła się zdradzona. Teraz skupi się na tym, aby zapewnić Mine bezpieczeństwo i odpowiednią opiekę.
Ayfer zacznie śledzić Halila w 45. odcinku „Splątanych losów”
Halil od dłuższego czasu ma powody, by obawiać się ujawnienia prawdy. W 42. odcinku „Splątanych losów” okłamał Münevver, tłumacząc zwolnienie Remziego brakiem postępów w poszukiwaniach Yasemin i Pakize. Jednocześnie nadal ukrywał przed nią, że jej córka znajduje się w śpiączce. Remzi zaczął wtedy szantażować Halila, grożąc ujawnieniem tajemnicy.
W 45. odcinku "Splątanych losów" Ayfer zauważy, że Halil coś przed nią ukrywa. Kobieta nie będzie chciała ignorować swoich podejrzeń i postanowi sprawdzić, co dzieje się za jej plecami. Zacznie śledzić męża, uważnie obserwując jego zachowanie i każdy kolejny krok.
Burak i Yasemin spotkają się w tajemnicy w 45. odcinku „Splątanych losów”
Burak i Yasemin ponownie spotkają się potajemnie w szpitalu. Oboje nadal będą ukrywać swoją relację przed otoczeniem. Ich związek już wcześniej wzbudzał zainteresowanie pracowników szpitala. W 39. odcinku „Splątanych losów” para postanowiła nikomu o nim nie mówić, a w 41. odcinku Şengül zaczęła podejrzewać, że między lekarzem i pielęgniarką coś się dzieje. Yasemin będzie musiała jednocześnie mierzyć się z nieprzychylnym zachowaniem Meltem. Kobieta nie przestanie atakować jej na izbie przyjęć i utrudniać jej pracy.
Yasemin zadzwoni do Mine w 45. odcinku „Splątanych losów”
Mimo problemów w szpitalu Yasemin znajdzie chwilę na rozmowę z Mine. Zadzwoni do dziewczynki, która bardzo ucieszy się z kontaktu z siostrą. Dla Yasemin będzie to ważny moment, szczególnie że jej relacja z Mine ma dla niej coraz większe znaczenie. W 43. odcinku „Splątanych losów” Yasemin powiedziała Mine, że od tej pory będzie dzwonić do niej codziennie. Obietnica ta pokazuje, jak bardzo zależy jej na utrzymaniu kontaktu z dziewczynką.
„Splątane losy” – data i godzina emisji 45. odcinka
Odcinek 45. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany we wtorek, 15 września 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.
„Splątane losy” – opis serialu i obsada
„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.
Obsada:
- Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
- Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
- Emir Gülsever jako Burak
- Şerif Bozkurt jako Halil
- Yeşim Ceylan jako Ayfer
- Doğaç Gözüdeli jako Kerem
- Zelal Barlas jako Meltem
- İrem Korkmaz jako Ezgi
- Nesrin Yıldırım jako Suzan
- Elifnaz Sabuncu jako Pınar