Splątane losy, odcinek 45: Ayfer zwęszy sekret Halila. Zacznie śledzić każdy krok męża [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-09-11 19:23

W odcinku 45. serialu „Splątane losy” Münevver skupi się na przyszłości Mine i zacznie szukać dla niej odpowiedniej szkoły. Tymczasem Burak i Yasemin będą musieli zachować szczególną ostrożność, ponieważ ich relacja wciąż pozostaje tajemnicą. Ayfer nabierze podejrzeń wobec Halila i postanowi sprawdzić, co mąż przed nią ukrywa. Na izbie przyjęć Yasemin ponownie znajdzie się na celowniku Meltem. Zobaczcie streszczenie oraz zdjęcia z 45. odcinka tego tureckiego hitu

Münevver zacznie szukać szkoły dla Mine w 45. odcinku „Splątanych losów”

Münevver postanowi zająć się edukacją Mine. Kobieta zacznie szukać dla wnuczki dobrej szkoły, chcąc zapewnić jej jak najlepsze warunki do nauki i dalszego rozwoju. Po wydarzeniach z poprzednich odcinków coraz bardziej angażuje się w życie dziewczynki.

W 44. odcinku „Splątanych losów” Münevver dowiedziała się, że Pınar zgubiła Mine, a następnie namówiła ją, by nikomu o tym nie mówiła. Kobieta była wściekła i poczuła się zdradzona. Teraz skupi się na tym, aby zapewnić Mine bezpieczeństwo i odpowiednią opiekę.

Ayfer zacznie śledzić Halila w 45. odcinku „Splątanych losów”

Halil od dłuższego czasu ma powody, by obawiać się ujawnienia prawdy. W 42. odcinku „Splątanych losów” okłamał Münevver, tłumacząc zwolnienie Remziego brakiem postępów w poszukiwaniach Yasemin i Pakize. Jednocześnie nadal ukrywał przed nią, że jej córka znajduje się w śpiączce. Remzi zaczął wtedy szantażować Halila, grożąc ujawnieniem tajemnicy.

W 45. odcinku "Splątanych losów" Ayfer zauważy, że Halil coś przed nią ukrywa. Kobieta nie będzie chciała ignorować swoich podejrzeń i postanowi sprawdzić, co dzieje się za jej plecami. Zacznie śledzić męża, uważnie obserwując jego zachowanie i każdy kolejny krok.

Burak i Yasemin spotkają się w tajemnicy w 45. odcinku „Splątanych losów”

Burak i Yasemin ponownie spotkają się potajemnie w szpitalu. Oboje nadal będą ukrywać swoją relację przed otoczeniem. Ich związek już wcześniej wzbudzał zainteresowanie pracowników szpitala. W 39. odcinku „Splątanych losów” para postanowiła nikomu o nim nie mówić, a w 41. odcinku Şengül zaczęła podejrzewać, że między lekarzem i pielęgniarką coś się dzieje. Yasemin będzie musiała jednocześnie mierzyć się z nieprzychylnym zachowaniem Meltem. Kobieta nie przestanie atakować jej na izbie przyjęć i utrudniać jej pracy.

Yasemin zadzwoni do Mine w 45. odcinku „Splątanych losów”

Mimo problemów w szpitalu Yasemin znajdzie chwilę na rozmowę z Mine. Zadzwoni do dziewczynki, która bardzo ucieszy się z kontaktu z siostrą. Dla Yasemin będzie to ważny moment, szczególnie że jej relacja z Mine ma dla niej coraz większe znaczenie. W 43. odcinku „Splątanych losów” Yasemin powiedziała Mine, że od tej pory będzie dzwonić do niej codziennie. Obietnica ta pokazuje, jak bardzo zależy jej na utrzymaniu kontaktu z dziewczynką.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 45. odcinka

Odcinek 45. serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany we wtorek, 15 września 2026 roku o godzinie 14:00 w TVP1. Odcinek będzie można obejrzeć również w serwisie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (oryg. Bizi Birleştiren Hayat) to turecki serial obyczajowy. Münevver Ketenci to bogata i surowa kobieta mieszkająca w Stambule. Jej życie zmienia się, gdy pod drzwi jej domu trafia 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której istnieniu nie miała pojęcia. Münevver postanawia odnaleźć swoją córkę Pakize, z którą od lat nie ma kontaktu. W tle pojawia się też wątek relacji pielęgniarki Yasemin i lekarza Buraka.

Obsada:

  • Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
  • Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
  • Emir Gülsever jako Burak
  • Şerif Bozkurt jako Halil
  • Yeşim Ceylan jako Ayfer
  • Doğaç Gözüdeli jako Kerem
  • Zelal Barlas jako Meltem
  • İrem Korkmaz jako Ezgi
  • Nesrin Yıldırım jako Suzan
  • Elifnaz Sabuncu jako Pınar
Zamyślona Ayfer z serialu Splątane losy spogląda w bok. O jej podejrzeniach wobec męża przeczytasz na Eska.
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