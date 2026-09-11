"Panna młoda" odc. 202. streszczenie. Melih wyznaje miłość Sinem, a Cihan naciska na Hancer

NN
2026-09-11 19:10

"Panna młoda" (tur. "Gelin") to opowieść o młodej kobiecie imieniem Hancer, która bardzo wcześnie została sierotą i musiała nauczyć się walczyć o siebie. By opłacić leczenie swego brata, zgadza się na propozycję bogatej rodziny - zaaranżowane małżeństwo z niejakim Cihanem. To, co miało być zwykłą transakcją zmienia się jednak w wielką miłość. 202. odcinek "Panny młodej" debiutuje w TVP2 w sobotę 19 września. Co się w nim wydarzy? Prezentujemy szczegółowe streszczenie.

Zamyślony Cihan z serialu Panna młoda patrzy w bok. O streszczeniu 202. odcinka przeczytasz na Eska.
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

"Panna młoda" to nowość na antenie TVP2. Turecki serial wystartował nad Bosforem w 2024 roku, a do Polski zawitał 20 stycznia 2026, zastępując w oknie emisyjnym "Miłość i nadzieję". Co tym razem czeka bohaterów? W streszczeniu zdradzamy, co wydarzy się w 202. odcinku.

"Panna młoda" odc. 202 - streszczenie. Emisja 19 września 2026

Szczegółowe streszczenie 202. odcinka tureckiego serialu "Panna młoda" prezentuje się następująco: Engin postanawia zdobyć włosy Beyzy i jej dziecka. Właścicielka salonu fryzjerskiego znów namawia Deryę do kupna. Melih wyznaje miłość Sinem i robi wyrzuty, że nie przyszła na ślub. Cihan naciska Hancer, by wyjaśniła, co chciała powiedzieć.

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"Panna młoda" - obsada. Kto jest kim w tureckim serialu?

W głównych rolach występują Talya Çelebi jako Hançer i Türkseve jako Cihan. W obsadzie znaleźli się również:

  • Can Tarakçı jako Cemil,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
  • Elif Çapkin jako Yonca,
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya,
  • Sidal Damar jako Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine,
  • Türker Kantar jako Emir,
  • Çisel Kuskan jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.
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"Panna młoda" - ile odcinków liczy serial i kiedy premiera ostatniego w Polsce?

"Panna młoda" to jeden z tych dłuższych tureckich seriali. Na obecną chwilę liczy on trzy sezony, na które składa się aż 325 odcinków. A że każdy trwa po około 2 godziny, w Polsce zostaną one pocięte i ich liczba zwiększy się mniej więcej dwukrotnie. Należy też pamiętać, że emisja w Turcji wciąż trwa, więc nie wiemy, ile odcinków ostatecznie liczyć będzie "Panna młoda". Na finał w Polsce poczekamy jednak z pewnością bardzo długo - szykuje się nawet kilkuletnia przygoda z Hançer i Cihanem.

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