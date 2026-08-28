Dziedzictwo, odcinek 1020: Poyraz ukryje przed Naną wielki sekret, a Cansel i Semih wykorzystają to, aby ich rozdzielić [ZDJĘCIA]

Poyraz znów narazi się na niebezpieczeństwo

W 1020 odcinku „Dziedzictwa” Poyraz ponownie znajdzie się w sytuacji, która może zniszczyć zaufanie Nany. Mężczyzna zgodzi się na walkę w klatce, choć wcześniej obiecał żonie, że nie będzie już ryzykował życia.

Decyzja Poyraza będzie tym bardziej zaskakująca, że jeszcze w 1017 odcinku „Dziedzictwa” stanowczo odmówił Sedatowi i zapewnił, że nie zamierza wracać do niebezpiecznych pojedynków. Sedat nie pogodził się jednak z jego sprzeciwem. W 1019 odcinku „Dziedzictwa” pojawił się w warsztacie i podstępnym szantażem zmusił Poyraza do udziału w serii nielegalnych walk. Najgorsze okaże się jednak to, że przed Naną postanowi zachować wszystko w tajemnicy.

Nana poczuje, że mąż coś przed nią ukrywa

Nana w 1020 odcinku „Dziedzictwa” nie będzie znała prawdy o kolejnej walce Poyraza, ale jej intuicja zacznie ją ostrzegać. Kobieta zauważy, że z mężem dzieje się coś niepokojącego i poczuje, że nie mówi jej wszystkiego. Poyraz z tajemnicy zacznie trenować i przygotowywać się do rywalizacji z niebezpiecznym Buldożerem. Zacznie więc znikać, jego emocje zaczną się zmieniać, a stres będzie przeplatał się z gniewem i niepewnością.

Cansel i Semih poznają sekret Poyraza

Największe zagrożenie dla małżeństwa Nany i Poyraza pojawi się jednak wtedy, gdy prawda o jego decyzji trafi do wiadomości nieprzychylnych ich małżeństwu osobom. W 1020 odcinku „Dziedzictwa” Cansel i Semih dowiedzą się, że Poyraz jednak będzie walczył w klatce.

Oboje szybko zrozumieją, że mogą wykorzystać tę informację przeciwko niemu. Tajemnica, którą Poyraz chce ukryć przed żoną, stanie się dla nich doskonałym narzędziem do skłócenia małżonków.

W 1020 odcinku „Dziedzictwa” Poyraz będzie więc musiał nie tylko stawić czoła kolejnemu niebezpiecznemu pojedynkowi, ale również zmierzyć się z konsekwencjami kłamstwa. Jeśli Nana dowie się, że mąż świadomie złamał daną jej obietnicę, ich relacja może przejść poważny kryzys.

"Dziedzictwo" - data i godzina emisji odcinka 1020

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1020. zostanie wyemitowany w czwartek, 3 września 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna decyduje się na odważny krok i bierze z Naną fikcyjny ślub. Wymuszane sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się powoli relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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