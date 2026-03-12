"Akacjowa 38", odcinek 829: Ursula poznaje pochodzenie symbolu, którym naznaczono jej córki

Poprzedni odcinek serialu "Akacjowa 38" dostarczył widzom całej palety emocji, od lekkiej komedii po ciężki dramat. Mieliśmy okazję śledzić nietypowy konkurs krzyków, w którym bezkonkurencyjna okazała się Casilda, podczas gdy Servando sprytnie wycofał się z rywalizacji, symulując utratę głosu. W tym samym czasie w La Deliciosie odbyło się pierwsze spotkanie intelektualistów, które Inigo uświetnił alkoholem i przemycanymi cygarami, wzbudzając tym niepokój Leonor. Niezwykłe spotkanie nie umknęło uwadze Susany, która postanowiła zbadać sprawę, a pułkownik Valverde natrafił w gazecie na intrygującą informację o szermierzu nazwiskiem Reyes. Jednak najpoważniejszy zwrot akcji dotyczył Jaime, który usłyszał od lekarza kłamliwą diagnozę o śmiertelnej chorobie Diega. Wszystko wskazuje na to, że intrygi i dramaty na Akacjowej dopiero nabierają tempa.

"Akacjowa 38" odc. 829 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku "Akacjowej 38" emocje sięgną zenitu, a losy bohaterów ponownie się skomplikują. Po odniesionym zwycięstwie w turnieju, Silvia Reyes jest wyczekiwana przez pułkownika Valverde, jednak kobieta konsekwentnie unika z nim rozmowy, co budzi podejrzenia. W tym samym czasie, zainspirowani sukcesem spotkania literackiego, Inigo i Flora postanawiają pójść o krok dalej i planują przekształcenie La Deliciosy w tętniący życiem dom rozrywki. Tymczasem Riera przekazuje Ursuli przełomową informację. Okazuje się, że symbol, którym zostały naznaczone jej córki, to herb religijnej i wpływowej rodziny Koval z Odessy.

"Akacjowa 38" odc. 829 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Wielu fanów z niecierpliwością wyczekuje na nowe epizody, by śledzić dalsze losy swoich ulubionych postaci. Na szczęście oczekiwanie na premierowy odcinek wkrótce dobiegnie końca, więc warto zarezerwować sobie czas. Serial, jak co tydzień, będzie można obejrzeć na antenie Telewizji Polskiej. Najnowszy, 829. odcinek serialu "Akacjowa 38" zostanie wyemitowany w czwartek, 19 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 na kanale TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpańska telenowela kostiumowa, która podbiła serca polskich widzów, przenosząc ich w malownicze realia Madrytu z początku XX wieku. Akcja koncentruje się na życiu mieszkańców jednej kamienicy, gdzie losy zamożnych rodzin i ich służby nieustannie się przeplatają. Serial jest uwielbiany za wciągającą fabułę pełną intryg, romansów i dramatycznych zwrotów akcji. W serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)